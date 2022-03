Kunstvermittlung zu Glasmalerei mit 500 Frauenfelder Schülern

Bildung und Kultur Sie bringen Glas zum Leuchten: Kunstvermittlungsprojekt von Bildschule, Primarschulgemeinde und Historischem Museum Thurgau mit 500 Frauenfelder Schulkindern Zum Besuch am Donnerstagvormittag in der Bildschule Frauenfeld. Die Kinder von Primarlehrerin Flurina Schiesser sind eine von 25 Klassen, die an einem gemeinsamen Vermittlungsprojekt der Bildschule, des Historischen Museum und der Primarschulgemeinde mehr über Glasmalerei erfahren und sich auch in der Praxis künstlerisch betätigen dürfen. Die Workshops von «Licht und Farbe – Die Glasmalerei» waren innert Kürze ausgebucht. Mathias Frei 17.03.2022, 16.30 Uhr

Im Workshop am Donnerstagvormittag: Gabriele Keck, Direktorin des Historischen Museum Thurgau, Luca Stoppa (Leiter Kulturvermittlung des Museums) und Bildschulpräsidentin Silvia Peters nehmen unbearbeitete Glasplatten unter die Lupe. Bild: Reto Martin

Das ist kein Coiffeursalon für Kinder. Fünft- und Sechstklässler stehen um einen Föhn, mit dem Wasserfarbe getrocknet wird. Nebenan bearbeiten gleichaltrige Schülerinnen Glasplatten mit Gänsekielen. Man ist konzentriert an der Arbeit. Die beiden Kunstvermittlerinnen Judith Peters und Stephanie Kindhauser leiten an. Das sind Kinder der fünften und sechsten Klasse von Lehrerin Flurina Schiesser aus dem Hubenschulhaus, die in der Bildschule Frauenfeld am Kunstvermittlungsprojekt «Licht und Farbe – Die Glasmalerei» teilnehmen. Hinter der zweiteiligen Workshopreihe, die Anfang Februar begonnen hat und bis Mai dauert, stehen die Bildschule, das Historische Museum Thurgau und die Primarschulgemeinde Frauenfeld. Das kantonale Kulturamt finanziert mit.

Glasplatten im Glaspalast Die ersten elf Schulklassen, die am Kunstvermittlungsprojekt «Licht und Farbe – Die Glasmalerei» teilnehmen, stellen ihre Exponate im kantonalen Verwaltungsgebäude an der Promenade aus. Den Ausstellungsort nennt man sinnigerweise auch Glaspalast. Die Glasmalereien und Glasmosaike werden an der grossen Fensterfront gezeigt. Die Schau feiert am Samstag, 26. März, um 10 Uhr Vernissage und dauert bis 8. April. Weitere Exponate sind im städtischen Kunstwürfel in der Freie-Strasse sowie im Historischen Museum Thurgau im Schloss zu sehen. An der Vernissage, an der es auch einen Apéro gibt, sprechen Silvia Peters (Bildschule) sowie Gabriele Keck und Luca Stoppa (Historisches Museum). Der Musiker Markus Meier spielt auf historischen Blasinstrumenten Melodien aus dem Frühbarock. (ma)

Ein Schüler am Workshop. Bild: Reto Martin

Am Anfang war geplant, den Workshop für zehn Frauenfelder Primarklassen anzubieten. Doch die Nachfrage war mehr als doppelt so gross. Bildschulpräsidentin Silvia Peters sagt:

«Innert Kürze hatten wir 25 Anmeldungen.»

Die Schülerinnen und Schüler hätten in den vergangenen zwei Jahren auf vieles verzichtet, sagt Schulpräsident Andreas Wirth – seien das Ausflüge oder auch Klassenlager. Deshalb machte er möglich, dass alle 25 Klassen mit über 500 Kindern dabei sein konnten. Wirth ist ein Freund der Kunstvermittlung durch die Bildschule. Er sagt: «Wir als Schule arbeiten immer wieder projektbezogen mit der Bildschule zusammen. Davon profitieren unsere Schülerinnen und Schüler.»

Auf einem Lichtkasten gilt es, ein Glasmosaik zusammenzusetzen. Bild: Reto Martin

Das gibt Nachwuchs fürs Museum

Diese Glasbilder aus dem Historischen Museum Thurgau dienen als Vorlage. Bild: Reto Martin

Bildschulpräsidentin Peters ist überzeugt, dass Kulturvermittlung von Museen in der Schule später zu interessiertem Museumspublikum führt. Gabriele Keck ist derselben Meinung. Deshalb hat die Direktorin des Historischen Museums für das Themenjahr «Glas & Gloria» auch den Kontakt zur Bildschule gesucht. Peters und vom Museum Luca Stoppa und Ira Werner haben das zweiteilige Programm erarbeitet. Zuerst geht es ins Schloss, wo es nach einer Einführung altersgerechte Gruppenarbeiten gibt – für Erst- und Zweitklässler sowie für Dritt- bis Sechstklässler.

Eine Schülerin beim konzentrierten Arbeiten. Bild: Reto Martin

«Das Museum kann keine Atelieratmosphäre bieten wie die Bildschule.»

Das sagt Gabriele Keck. Die Zusammenarbeit ergänze sich deshalb ideal. Sowohl im Museum als auch in der Bildschule können die Kinder selber machen, Dinge in die Hand nehmen. Keck sagt: «Je digitaler die Welt wird, desto wichtiger wird dieses analoge Moment.» Luca Stoppa, Leiter der Museumskulturvermittlung, erzählt von einem Schüler, der sagte, die Leute würden mit den Glasbildern «plöffen». Dieser Fünftklässler habe es begriffen.

Wie sieht mein Glasbild im Licht aus? Bild: Reto Martin

An einem Tisch sitzt die Wappenfraktion

Workshopleiterin Judith Peters. Bild: Reto Martin

Der Erfolg dieses Projekts sei die Interdisziplinarität, sagt Stoppa. Die Kinder bekommen den historischen Kontext der Glasmalerei vermittelt. Zugleich könnten sie kreativ wirken. Und das machen sie auch an diesem Donnerstagvormittag. An einem Tisch gibt es eine Wappenfraktion, die Fantasieembleme machen, indem sie die Wasserfarbe von der farbigen Glasplatte kratzen. Das nennt sich Grisaille-Malerei und arbeitet mit der Schattenwirkung. Die Mädchen an einem anderen Tisch bringen Ornamente aufs Glas. An der Wand hängen Farbkopien von Glasbildern des Historischen Museums. So oder so: So beginnt das Glas zu leuchten, was die Kinder beeindruckt.

Mit Gänsekielen werden die Glasplatten bearbeitet. Bild: Reto Martin