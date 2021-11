Seit seiner Gründung 2008 bietet der Verein diverse Programme zur Förderung der Sprache an. Anfang führte man eine eigene interkulturelle Bibliothek. 2018 wurden diese interkulturellen Buchbestände in die Kantonsbibliothek Frauenfeld integriert. Seither führt der Verein Veranstaltungen für alle Altersgruppen durch. An Kinder und Jugendliche richten sich die Projekte Schreibinsel und Lesetandem. Für Erwachsene gibt es sieben Sprachcafés, Shared-Reading-Anlässe sowie Lesungen. (kia)

