Bildung Gleich zwei neue Rektoren an den Kreuzlinger Mittelschulen Brigitte Pallmann ist auf den 1. August 2021 zur Rektorin der Pädagogischen Maturitätsschule Kreuzlingen ernannt worden, Marcello Indino bereits auf den 1. Februar 2021 zum Rektor der Kantonsschule Kreuzlingen. 05.01.2021, 14.15 Uhr

Das ehemalige Lehrerseminar Kreuzlingen heisst heute Pädagogische Mittelschule Thurgau. Bild: Reto Martin

(red) Die beiden Kreuzlinger Mittelschulen bleiben eigenständig. Das ist das Ergebnis einer Prüfung durch das Thurgauer Departement für Erziehung und Kultur. Eine solche wurde vorgenommen, nachdem Arno Germann auf August 2020 seinen Rücktritt als Rektor der Kantonsschule Kreuzlingen angekündigt hatte und die Pensionierung von Lorenz Zubler (Rektor der Pädagogischen Maturitätsschule Kreuzlingen) auf August 2021 bekannt war. Die Kooperation könne aber im Bereich der Administration weiter vertieft werden, heisst es in einer Medienmitteilung des Kantons.



Marcello Indino wird Rektor der Kantonsschule Kreuzlingen. Bild: PD

Beide Rektorenstellen werden in diesem Jahr neu besetzt. «Marcello Indino ist auf den 1. Februar 2021 zum Rektor der Kantonsschule Kreuzlingen ernannt worden», schreibt der Kanton. Der 43-Jährige ist Gymnasiallehrer für Psychologie/Pädagogik sowie Philosophie/Religion und seit August 2019 Prorektor der Kantonsschule Kreuzlingen. «Mit dem Weggang von Arno Germann wurde ihm im August 2020 die Leitung der Kantonsschule Kreuzlingen ad interim übertragen.» Vor seiner Tätigkeit an der Kantonsschule Kreuzlingen war Marcello Indino Oberassistent an der Universität Zürich, Dozent an der Fachhochschule Nordwestschweiz und von 2017 bis 2019 Schulleiter der Sekundarschule Hüttwilen. Er ist verheiratet, Vater von drei Kindern und lebt mit seiner Familie in Kreuzlingen.

Brigitte Pallmann wird Rektorin der Pädagogischen Maturitätsschule Kreuzlingen. Bild: PD

An der Pädagogischen Maturitätsschule Kreuzlingen ist Brigitte Pallmann auf den 1. August 2021 zur Rektorin ernannt worden. Sie folgt damit auf Lorenz Zubler, der per Ende Juli 2021 in Pension geht. Die 46-jährige Brigitte Pallmann ist diplomierte Mathematikerin, Gymnasiallehrerin für Mathematik und ausgebildete Primarlehrerin. Sie unterrichtet seit 2006 an der PMS. Seit 2014 ist sie als Prorektorin Mitglied der Schulleitung. Vor ihrer Tätigkeit an der PMS arbeitete sie als Statistikerin und wertete für Pharmakonzerne klinische Studien aus. Brigitte Pallmann lebt mit ihrer Familie in Frauenfeld.