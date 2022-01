Bildung Forschung ohne Tierversuche: «Der Mensch ist keine 70-Kilo-Ratte» Eine Thurgauer Stiftung gilt als Geburtshelfer für die Forschung an Alternativmethoden zu Tierversuchen. Daraus entstand ein Lehrstuhl an der Universität Konstanz. Die Volksinitiative «Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot» findet man dort jedoch zu extrem. Judith Schuck Jetzt kommentieren 31.01.2022, 05.05 Uhr

Eine Maus als Versuchsobjekt. Walter Schwager/ARC

Das Center for Alternatives to Animal Testing in Europe (CAAT) an der Universität Konstanz feierte im vergangenen Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Das internationale Forschungszentrum wird von Marcel Leist von der Universität Konstanz sowie Thomas Hartung von der Johns Hopkins Universität in Baltimore geleitet, die bereits im 2006 gegründeten Lehrstuhl für Alternativmethoden ohne Tierversuche in Konstanz zusammenarbeiteten.

Dass dieser Lehrstuhl geschaffen werden konnte, ist der Thurgauer Doerenkamp-Zbinden-Stiftung aus Kreuzlingen zu verdanken, die via die Thurgauische Stiftung für Wissenschaft und Forschung in den ersten zehn Jahren drei Millionen Euro Fördergelder für das Projekt zahlte. Anschliessend übernahm die Uni Konstanz mit dem Land Baden-Württemberg den Lehrstuhl.

Kampf um Anerkennung in der Anfangszeit

«Seit 2006 hat sich die Situation dramatisch verändert», sagt Marcel Leist, Toxikologe und Leiter des Lehrstuhls sowie Direktor des CAAT. «Wir hatten damit den ersten Lehrstuhl für Alternativmethoden in Deutschland. Ausser uns gab es in Europa nur noch einen weiteren in Holland.» In den Anfängen sei es schwierig gewesen, sich in der Wissenschaftswelt durchzusetzen.

«Wir mussten den Leuten auf Kongressen oder für Publikationen stets erklären, worum es überhaupt geht.»

Heute gehöre sein Forschungsgebiet fast schon zum «Mainstream». 80 Prozent deckten in der Toxikologie diese Richtung ab, viele Tierabteilungen seien geschlossen. Es gibt aber auch Bereiche, in denen sich die Alternativmethoden wenig durchgesetzt haben, wie in Teilen der Biomedizin oder Immunologie.

Während in den Anfängen den Versuchen ohne Tiere kaum Vertrauen entgegengebracht wurde, baut unter anderen die Europäische Lebensmittelbehörde (EFSA) heute stark darauf: «Sie ist von unseren Testbatterien so begeistert, dass sie sie in ihr Testprogramm übernommen hat», sagt Leist, der in dieser praktischen Anwendung die höchste Krone für seine Forschung sieht. Der Anfangskick der Kreuzlinger Stiftung sei für diesen Erfolg ausschlaggebend gewesen.

Es gibt viele Alternativen zum Tiermodell

«Wir haben nach Beendigung der offiziellen Förderung des Stiftungslehrstuhls Projekte des Lehrstuhls mit etwa einer weiteren Million Euro gefördert und uns ausserdem an der Gründung von CAAT-Europe beteiligt», sagt Präsident der Doerenkamp-Zbinden-Stiftung, Franz Paul Gruber. Jährlich würden Workshops mit bis zu 60'000 Euro mitfinanziert.

Franz Paul Gruber, Präsident der Doerenkamp-Zbinden-Stiftung. Bild: PD

Alternative Forschungsmethoden, die ohne Tiere auskommen, gibt es zahlreiche. Marcel Leist und sein Team nutzen menschliche Stammzellen. «Unser Forschungsgebiet beschäftigt sich damit, wie Chemikalien die Entwicklung des Gehirns beeinflussen», beschreibt der Wissenschafter. Während der Schwangerschaft und kurz nach der Geburt können gewisse von der Mutter aufgenommene Stoffe die Gehirnentwicklung des Kindes beeinflussen. Bei Blei und einigen Medikamenten sei diese Auswirkung bekannt.

«Mit unserer Testbatterie können wir ohne den Einsatz von Tieren herausfinden, welche Substanzen für den Menschen toxisch sind.»

Sein Institut beschäftigt sich zentral mit Krankheiten wie Parkinson oder Alzheimer. Hier gebe es heute kein einziges am Menschen wirklich wirksames Medikament gegen Neurodegeneration, obwohl es im Tierversuch wirksam war. Zu lange habe man sich auf die Tiermodelle fokussiert. «Aber wir Menschen sind nun mal keine 70-Kilogramm-Ratte», sagt sein Kollege Thomas Hartung. Als Pharmakologe und Toxikologe habe er eine klassische Ausbildung mit Tierversuchen durchlaufen und am Beginn seiner Karriere auch Tierversuche gemacht.

Thomas Hartung, Pharmakologe und Toxikologe. Bild: PD

«In den über dreissig Jahren habe ich aber vor allem gelernt, dass Tierversuche masslos in ihrer Aussagekraft für den Menschen überschätzt werden.»

Marcel Leist ist ebenfalls überzeugt, dass problemlos auf 50 Prozent davon verzichtet werden könne. «In der Toxikologie gibt es aber auch vorgeschriebene Tierversuche, um die wir nicht drumherum kommen.» Hier seien schrittweise Lösungen gefragt.

Volksinitiative ist zu wenig differenziert

Die Volksinitiative «Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot», über die am 13. Februar abgestimmt wird, geht allerdings allen Dreien zu weit. «Ich habe viel Sympathie für diese Art von Initiativen, da sie die notwendige Diskussion anheizen. Realistisch ist das extreme Ziel jedoch nicht. Die Schweiz würde sich aus den internationalen Märkten verabschieden und die Versorgungsengpässe wären enorm», ist die Meinung von Professor Hartung. Gruber findet die Argumentation des Schweizer Tierschutzes schlüssig: «Die Zukunft liegt in innovativer Forschung ohne Tierleid und Tierverschwendung.» Die «Radikalforderungen» der Initianten seien mit rückschrittlicher Forschung verbunden.

«Die Initiative ist zu extrem und verengt die Diskussion», so Leist. Die tatsächliche Arzneimittelentwicklung an Tieren sei in der Schweiz nur ein kleiner Bereich. Dennoch würden von Tierversuchsbefürwortern Panikszenarien geschaffen, sodass sich die Bevölkerung bedroht fühle, wenn sie auf lebenswichtige Medikamente verzichten müsse. «Dabei gibt es bei lebensrettenden Medikamenten wie Schlaganfall-, Herz- oder Krebstherapie nur einen geringen Bedarf an Tierversuchen.» Die Biologie habe sich soviel weiterentwickelt. «Tierversuche sind bei weitem nicht mehr die einzige Modellmöglichkeit.»

