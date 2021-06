Vorschule: Thurgauer Regierung hält an Beiträgen von Eltern fest

Bildung Die Eltern sollen mitbezahlen: Thurgauer Regierungsrat hält an umstrittener Beitragsregelung für vorschulische Sprachförderung fest Die Thurgauer Regierung hat die Botschaft für die vorschulische Deutschförderung veröffentlicht. Der Gesetzesentwurf erlaubt es, Beiträge von Eltern zu verlangen. Eine ähnliche Regelung des Kantons hat das Bundesgericht bereits einmal als verfassungswidrig beurteilt. Roman Scherrer 12.06.2021, 05.00 Uhr

Spielerische Sprachförderung in einem Aargauer Kindergarten. Bild: Christian Beutler / KEYSTONE

Das beschäftigt den Thurgau schon lange: Längst nicht jedes Kind verfügt am ersten Schultag über genügend Deutschkenntnisse. Das zeigt etwa das Konzept «Frühe Förderung» des Kantons auf. Demnach sind etwa in Frauenfeld die Deutschkenntnisse von gut einem Drittel der Kinder ungenügend, um dem Unterricht problemlos zu folgen.

Dem will der Thurgau nun entgegenwirken. Der Regierungsrat hat eine Änderung des Gesetzes über die Volksschule ausgearbeitet. Er will damit eine Grundlage für die vorschulische Sprachförderung schaffen, welche sprachliche Defizite bei Kindern vor deren Eintritt in die Volksschule beheben soll. Dabei greift ein selektives Obligatorium. Das heisst, es werden gezielt Kinder zur vorschulischen Deutschförderung verpflichtet, welche Defizite aufweisen. Die Förderung soll in bestehenden Angeboten in den Gemeinden stattfinden, etwa in Kitas oder Spielgruppen.

Die Botschaft zur Gesetzesänderung hat die Regierung nun zuhanden des Grossen Rats verabschiedet. Das Dokument zeigt: Ein in der Vernehmlassung umstrittener Abschnitt ist in der Vorlage nach wie vor und unverändert zu finden. Dort heisst es:

«Die Schulgemeinde kann von den Erziehungsberechtigten einkommensabhängige Beiträge von maximal 800 Franken pro Jahr verlangen.»

Von bedürftigen Erziehungsberechtigten würden keine Beiträge verlangt.

Bundesgericht hat auf Verfassungswidrigkeit entschieden

In der Vernehmlassung wurden Stimmen laut, die sagten, es sei verfassungswidrig, dass die Eltern zur Kasse gebeten werden können. Diese Kritik hat eine Vorgeschichte: Bereits 2015 änderte der Kanton Thurgau das Volksschulgesetz. Es sah vor, dass Eltern für zusätzliche Deutschkurse ihrer Kinder mitbezahlen. Nach einer Klage von Privaten urteilte das Bundesgericht aber: Diese Regelung widerspricht dem verfassungsmässigen Anspruch auf unentgeltliche Volksschule.

Was diese neue Regelung anbelangt, gingen die Meinungen auseinander, sagt die Thurgauer Bildungsdirektorin Monika Knill:

«Einige finden, es sei verfassungswidrig. Andere forderten eine vollständige Kostenübernahme durch die Eltern.»

Monika Knill

Thurgauer Bildungsdirektorin Bild: Andrea Stalder

Der Regierungsrat sehe die vorgesehene Kostenbeteiligung der Eltern nicht als verfassungswidrig. «Denn die vorschulischen Sprachförderung richtet sich an Kinder ausserhalb der obligatorischen Volksschule.» Da der Elternbeitrag einkommensabhängig ist und bei maximal 800 Franken pro Jahr liegt, sei dessen Auswirkung zu relativieren. Der Regierungsrat habe sich zu den Beiträgen die Frage gestellt: «Wieso sollten Eltern, welche ihre Kinder freiwillig für die Spielgruppe anmelden, dafür bezahlen und andere, welche dafür einen Anstoss brauchen, nicht?»

Diese vorgesehene Regelung hat ein juristischer Gutachter geprüft. Er ist zum Schluss gekommen: Beiträge von den Eltern zu verlangen, ist rechtmässig. Allerdings sieht er auch eine Wahrscheinlichkeit von 35 bis 40 Prozent, dass ein Gericht anderer Meinung sein könnte.

Umstritten war in der Vernehmlassung ausserdem, dass die Eltern den Bedarf an sprachlicher Förderung selber einschätzen sollen. In einem Fragebogen werden sie die Sprachkenntnisse ihres Kindes angeben müssen. Auch an diesem Modell möchte der Regierungsrat festhalten. Weil man sich bei der vorschulischen Sprachförderung «nicht im schulischen Kontext» befinde, begründet Knill.

«Wir müssen aufpassen, dass wir die Eltern nicht ab der Geburt des Kindes bevormunden.»

Vielmehr müssten sie mitentscheiden können. Der Kanton Basel-Stadt habe mit diesem Vorgehen gute Erfahrungen gemacht, sagt Knill. Eltern, welche Falschangaben machen oder sich weigern, die Einschätzung zu machen, können gebüsst werden.

Die Regierung hat auch Anpassungen am Entwurf vorgenommen. Dies betrifft unter anderem den Umfang der vorschulischen Sprachförderung, welche neu vier bis sechs Stunden pro Woche betragen soll. Ausserdem ist neu vorgesehen, dass die Schulgemeinden vorerst gemäss ihren effektiven Kosten Direktzahlungen erhalten. Zuvor sah der Gesetzestext eine Pauschale vor. Die jährlichen Gesamtkosten werden grob auf rund drei Millionen Franken geschätzt. Der Kanton und die finanzstarken Schulgemeinden tragen sie, gemäss Beitragsgesetz, je zur Hälfte.

Monika Knill blickt positiv auf die Vernehmlassung zurück: «Es wurde breit unterstützt, dass die Gesetzesänderung die Chancengleichheit der Kinder erhöht.» Ein genaues Datum, wann die vorschulische Sprachförderung eingeführt sein soll, nennt sie noch nicht.