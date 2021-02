BILDUNG Auszeit vom Chindsgi – Frauenfeld schafft neues Angebot für verhaltensauffällige Kindergärtler: «Die Eltern sind der Schlüssel zum Erfolg» Im Kindergarten Übermut in Frauenfeld sollen verhaltensauffällige Kinder ab Herbst eine Auszeit von der Regelklasse erhalten, eng begleitet von ihren Eltern. Mit der Timeout-Klasse für Jugendliche habe das Angebot nichts zu tun, sagt Schulpräsident Andreas Wirth. Samuel Koch 25.02.2021, 04.30 Uhr

Die Schulen Frauenfeld gehen einen ganz neuen Weg. Im September will die Primarschulgemeinde eine neue Kindergartenklasse zur Ergänzung des bisherigen Angebots schaffen. Derzeit sucht sie per Inserat zwei Kindergartenlehrpersonen im Vollzeitpensum für die gemeinsame Führung der Klasse des Kindergartens Übermut.

Der Stellenbeschrieb für zwei gesuchte Kindergartenlehrpersonen. Bild: Printscreen

Damit will sie die Entwicklung von Frauenfelder Kindergartenkindern fördern, die sich im Chindsgi mit 20 und mehr Gspänli nicht zurechtfinden, um sie so schnell wie möglich wieder in den Regelkindergarten einzugliedern. Schulpräsident Andreas Wirth sagt:

«Diese Alternative ist die Chance auf einen Neuanfang.»

Ein Blick in die Statistiken beweise, dass viele Kinder vermehrt überfordert sind, intensive Verhaltensauffälligkeiten zeigen und andere Kinder, die Klasse sowie die Lehrpersonen damit belasten. Und das nun schon im Kindergartenalter.

Andreas Wirth, Präsident Schulen Frauenfeld. Bild: Thi My Lien Nguyen

Viele Kinder seien nicht richtig sozialisiert, was Wirth sehr bedauert. «Wir können sie doch dann nicht einfach nach Hause schicken, wenn sie das Schulsystem im Regelkindergarten belasten.»

Teilweise ganztägig inklusive Mittagessen

Hier kommt der Kindergarten Übermut ins Spiel, dessen Standort noch nicht abschliessend geklärt sei. Gespräche fänden derzeit statt, erzählt Wirth. Laut Konzept sollen im Kindergarten Übermut – quasi eine Auszeit vom Chindsgi – teilweise ganztägig inklusive gemeinsamen Mittagessen zwei Kindergärtnerinnen und eine pädagogische Fachperson in Teilzeit bis zu acht Kindergärtler betreuen. Wirth sagt:

«Ein grosser Teil des Unterrichts soll draussen und mit viel Bewegung stattfinden, weil die Kinder so Sinneserfahrungen machen, die sie so vielleicht noch nicht gemacht haben.»

Für Wirth und die Schulgemeinde gehe es nicht darum, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, sondern darum, dass die Kinder den Anschluss an die Regelklassen nicht verpassten. Denn nach maximal zwölfmonatiger Auszeit im Kindergarten Übermut sollen die Kinder wieder im Regelkindergarten integriert sein. Wirth sagt:

«Ziel ist es, diesen Kindern mit Begleitung und Umgebung einen an ihrem Entwicklungsstand angepassten Start in die Schule zu ermöglichen.»

Das Projekt soll eine Chance bieten, eine möglichst normale Schulkarriere zu durchlaufen. Sonderschulen seien schlicht teurer im Vergleich zur Beschulung im Kindergarten Übermut, vor allem für Kinder, welche die Sonderschule später nicht mehr benötigen würden. Zudem profitieren auch die Kinder im Regelkindergarten, für die mehr Ressourcen eingesetzt werden können, meint Wirth.

Einbezug der Eltern unumgänglich

Als weitere Säule im Kindergarten Übermut sollen die Eltern ihren Kindern Unterstützung leisten, die in den Aufenthalt mit sogenannten Eltern-Kind-Projekten und regelmässigen Elterngesprächen einbezogen werden. Wirth sagt:

«Das ist matchentscheidend und wirkt als Multiplikator. Die Eltern sind der Schlüssel zum Erfolg.»

Das zeige auch das Beispiel der Frühen Förderung, wo ohne Einbezug der Eltern nichts geht. Frühe Förderung ist derzeit in aller Munde und geniesst immer breiteren Sukkurs. So auch in Frauenfeld, wo Stadt und Schulgemeinden schon seit längerem eng zusammenarbeiten.

Beim Kindergarten Übermut kommen Zusatzkosten weder auf die Kindergärtler noch auf ihre Eltern zu, weil er offiziell zur Volksschule gehören wird. Die Bundesverfassung schreibt vor, dass «die Kantone für einen ausreichenden Grundschulunterricht sorgen, der allen Kindern offen steht und an öffentlichen Schulen unentgeltlich ist».

Schulpräsident Wirth, die Schulbehörde sowie die vorbereitende Arbeitsgruppe sind überzeugt, dass mit dem Kindergarten Übermut und der frühen sowie angepassten Reaktion auf Überforderungsanzeichen einzelner Kinder eine gute Ausgangslage für die schulische Laufbahn dieser Kinder zu schaffen ist.

Einen Vergleich des Kindergartens Übermut mit der Time-out-Klasse für verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler im Jugendalter, die nach einem Unterbruch seit vergangenem Jahr wieder in Betrieb ist, findet Wirth unpassend. Er sagt: «Wir wollen den Kindern mit diesem Angebot möglichst zu Beginn ihrer Schullaufbahn die Chance bieten, sich erfolgreich in die Regelklasse zu integrieren.» Aussonderungen und Stigmatisierungen seien fehl am Platz.