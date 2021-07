Bildung Auf dem zweiten Bildungsweg: Erwachsene sind reif für die Universität Alle 24 Absolventinnen und Absolventen der Thurgauisch-Schaffhausischen Maturitätsschule für Erwachsene bestanden die Maturaprüfung. Doch nicht alle gehen nun an die Uni. Manuela Olgiati 11.07.2021, 17.38 Uhr

Die Absolventinnen und Absolventen der TSME erhalten ihre Diplome. Manuela Olgiati

Festliche Roben an der Maturafeier am Freitagabend in der Aula der Kantonsschule Frauenfeld. Es sind Gäste gemäss Schutzkonzept im Saal. Feierliche Musik erklingt vom «Duo Celloni». Die Absolventen werden auf die Bühne geladen. Regierungsrätin Carmen Haag zeigt mit ihrem Besuch Wertschätzung für ausserordentliche Leistungen.