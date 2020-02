Bilder und Geschichten von der Steckborner Filmemacherin Yvonne Escher Geballte cineastische Kompetenz mit Yvonne Escher und Madeleine Hirsiger bei der Volkshochschule Steckborn. 07.02.2020, 16.00 Uhr

Die Filmemacherin und Buchautorin Yvonne Escher auf ihrem Sofa in Steckborn - in der Hand ihr zuletzt erschienenes Buch. Reto Martin

(red) Yvonne Escher ist in Steckborn aufgewachsen. Nach der Handelsschule in Konstanz ist sie der Enge der Heimat entflohen. 25 Jahre verbrachte sie in Rom, Paris und Berlin, wirkte erst vor der Kamera als Schauspielerin, und lernte dann Filme zu drehen und zu vertonen.