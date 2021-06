Bilanz Wo es besser als zu Hause schmeckt: Eschliker Tagesbetreuung hat sich nach einem Jahr in der Gemeinde etabliert Seit letztem Sommer können Kinder im Alter ab vier Jahren bis zur Oberstufe die familienergänzende Tagesbetreuung nutzen. Ein neues Angebot, welches schon rege genutzt wird, doch noch freie Plätze hat. Man wünscht sich mehr ältere Kinder, während die Kleinsten schon viel Lob abgeben können. Christoph Heer 10.06.2021, 11.30 Uhr

Marlin, Naomi und Elina (von oben) spielen Rennauto. (Bild: Christoph Heer)

Dienstagnachmittag, Turnhalle Blumenau. Naomi (10), Elin (8) und Marlin (9), alle aus Eschlikon, spielen Rennauto. Dazu benötigen sie lediglich eine Turnmatte, ein Bauteil eines Schwedenkastens und ein Seil. Los geht die Fahrt. Aber nicht weit, die Kurve wurde zu eng geschnitten, das Auto kippt; grosses Gelächter.

Auch Bettina Ledergerber, Leiterin der Tagesbetreuung, lacht mit, hat jedoch stets ein Auge auf die Spiele der Kinder. «Sicherheit geht immer vor», sagt sie und weist die drei darauf hin, langsam Feierabend zu machen und ihr Automobil zu versorgen.

«Also eigentlich ist alles super»

Was aber erfreut die Kinder am Angebot der Tagesbetreuung am meisten? Naomi sagt ohne lange zu überlegen: «Turnen». Marlin ergänzt mit: «Spielen», und Elina sagt: «Zusammen Mittagessen». Und Letztgenanntes bietet dann doch etwas zum Schmunzeln. Denn alle drei betonen, dass das Essen in der Tagesbetreuung manchmal besser sei als zu Hause. Auch Wünsche für die nahe Zukunft hegen die drei. «Cool wäre, wenn wir an Nachmittagen vielleicht einmal die Spielschüür in Niederstetten, ein Schwimmbad, oder einen Kletterpark besuchen könnten.»

Der Töggelikasten gehört in der Eschliker Tagesbetreuung zu den beliebtesten Sammelpunkten. (Bild: Christoph Heer)

Tatsächlich ist die Tagesbetreuung auch an den schulfreien Mittwochnachmittagen offen und bietet so eine Möglichkeit für solche Ausflüge. Von Montag bis Freitag, 11.45 bis 18 Uhr und ab Sommer gar schon ab 6.30 Uhr bis zu den individuellen ersten Schullektionen stossen Wallenwiler und Eschliker Kinder und Jugendliche auf offene Türen am Haldenweg.

Bettina Ledergerber leitet die Eschliker Tagesbetreuung. (Bild: Christoph Heer)

Bettina Ledergerber erklärt, dass für den Mittagstisch 36 Plätze angeboten werden, «und in der Tagesbetreuung, in welcher wir unter anderem auch mal Hausaufgaben lösen, basteln, turnen oder in die Natur hinaus gehen, haben wir 26 Plätze.»

Nimmt man vor Ort ein Augenschein, wenn am meisten läuft, also zur Mittagszeit, dann fällt die ungemein gute Laune der Kinder auf. Man spürt, sie fühlen sich wohl und geborgen. Bestätigen kann das der zwölfjährige Sanjeev aus Eschlikon: «Heute Mittag gab's Chicken Nuggets, danach fing ich an mit einem Würfel zu spielen, ehe wir am Töggelikasten ein Fussballmatch spielten. Mir gefällt es supergut und ich bin froh, kann ich meine Mittage hier mit Gspänlis verbringen.»