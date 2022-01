1,5 Millionen Gewinn: Jahresergebnis der Raiffeisen Regio Sirnach

Bilanz 1,5 Millionen Gewinn: Raiffeisenbank Regio Sirnach mit erfreulichem Jahresergebnis Das Jahr 2021 wird der Raiffeisenbank Regio Sirnach als ein überraschend gutes in Erinnerung bleiben. Nebst dem üppigen Geschäftserfolg sind es vor allem die sich abzeichnenden Trends, die das Unternehmen zuversichtlich machen. 26.01.2022, 16.15 Uhr

Die Raiffeisenbank Regio Sirnach ist für die kommenden Jahre gut aufgestellt. Symbolbild: Keyston

(pd/red) Die Raiffeisenbank Regio Sirnach mit Standorten in Dussnang, Rickenbach und Sirnach blickt trotz eines herausfordernden Marktumfelds auf ein erfolgreiches Jahr 2021 zurück. Sie erzielt einen Geschäftserfolg von 3,63 Millionen Franken und einen Jahresgewinn von 1,47 Millionen Franken. «Mit dem erwirtschafteten Gewinn stärkt die Raiffeisenbank ihre stabile Eigenkapitalbasis erneut und ist somit für die kommenden Jahre gut aufgestellt», heisst es in der Medienmitteilung.

Die Raiffeisenbank Regio Sirnach konnte 2021 ihre Position im Kundengeschäft weiter ausbauen. Sie führt dies unter anderem auf das «hohe Vertrauen ihrer Kundinnen und Kunden zurück». Das zeige sich auch an den Zahlen. So haben etwa die Kundeneinlagen um 4,9 Prozent auf 772 Millionen Franken zugenommen, womit die Refinanzierung vollumfänglich mit lokalen Geldern sichergestellt werden kann. Ausserdem stiegen die Ausleihungen um 2,6 Prozent auf 756 Millionen Franken. Darin enthalten sind auch Covid-19-Kredite an lokale Unternehmen, die im Vorjahr im Rahmen des Garantieprogramms des Bundes ausbezahlt wurden. Ein Teil dieser Covid-19-Kredite wurde inzwischen bereits zurückbezahlt.

Dank einer «umsichtigen Kreditpolitik sowie des sich überraschend rasch erholenden wirtschaftlichen Umfelds» mussten per Ende 2021 nur Wertberichtigungen im Rahmen von 0,6 Prozent gebildet werden. Die Raiffeisenbank konnte so ihre Position auch im Hypothekargeschäft weiter stärken. Ebenfalls deutlich angestiegen sind die Depotvermögen. Per 31. Dezember 2021 beträgt der Depotbestand 166 Millionen Franken. Die anhaltenden Investitionen in die Vermögensberatungskompetenzen tragen Früchte. Die Bilanzsumme betrug am 31. Dezember 947 Millionen Franken, dies entspricht einer Steigerung von 4,8 Prozent.

Höheres Transaktionsvolumen bei Anlegern

Die Ertragspositionen entwickelten sich im vergangenen Geschäftsjahr grösstenteils positiv. Einzig beim Brutto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft musste ein Minus von 1,6 Prozent auf 8,1 Millionen Franken verzeichnet werden.

Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert und hat im Geschäftsjahr um 20 Prozent auf 1,72 Millionen Franken zugenommen. Der Optimismus mit Blick auf die wirtschaftliche Erholung sowie das Vertrauen in die Anlagekompetenz von Raiffeisen führte zu höheren Transaktionsvolumen der Anlegerinnen und Anleger. Auf dieser Stärke möchte die Bank aufbauen und das Geschäftsfeld Vorsorgen und Anlegen entlang der Strategie «Raiffeisen 2025» weiterentwickeln.

Aus dem letztjährigen Jahresgewinn wurden Spenden im Umfang von 30’000 Franken an örtliche und regionale Institutionen wie den Entlastungsdienst des roten Kreuzes Thurgau, die Schweizerische Vereinigung der Eltern hörgeschädigter Kinder Ostschweiz ausbezahlt. Zudem wurde ein Schulförderprojekt in Brasilien mit Initianten aus dem Hinterthurgau unterstützt.

Aufgrund der aktuellen Coronasituation wird die Generalversammlung 2022 wiederum schriftlich durchgeführt. Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter werden in einem separaten Schreiben informiert.