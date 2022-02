Kaff goes Eisenwerk: Big Zis auf Bühne in Frauenfeld

Konzertkultur Big Zis überbrückt bis zum Pavillon: Für laute Frauenpower spannten in Frauenfeld der Kulturverein Kaff und das Eisenwerk zusammen «Kaff goes Eisenwerk» war am Samstag im grossen Eisenwerksaal angesagt. Das feministische Zürcher Rap-Urgestein Big Zis stand auf der Bühne und brachte das Partyvolk zum Schwitzen. Gute Neuigkeiten auch in Sachen Kulturpavillon: Die Baubewilligung für den Holzbau auf dem Unteren Mätteli wird demnächst erwartet. Dieter Langhart 06.02.2022, 16.55 Uhr

Im Gegenlicht: Big Zis auf der Bühne im Eisenwerk. Bild: Dieter Langhart

Grosser Eisenwerksaal, 20 Uhr, alles ist bereit. Julien Pizzini, Präsident der Kulturvereins Kaff, steht mit seinen Kolleginnen und Kollegen hinter dem Tresen und schenkt Nasses aus: Bier, Mineral, auch mal ein Glas Wein. Bald in trockenen Tüchern sei der geplante Kaff-Kulturpavillon auf dem Unteren Mätteli, sagt Pizzini. Der Mietvertrag liege vor, das Baugesuch sei in der letzten Phase für die Bewilligung, die ersten Offerten seien verschickt. Das Projekt war im Gemeinderat weitgehend unumstritten, die Finanzierung samt Nachtragskredit bei der Ratsrechten hingegen schon, wie die Debatte im Oktober zeigte.

Julien Pizzini, Kaff-Vereinspräsident Bild: Dieter Langhart

Der dreissigjährige Pizzini lächelt, ist zuversichtlich. Er ist seit über zehn Jahren beim Kaff aktiv. Ihm liege die Stadt am Herzen, ihre Kultur erst recht: «Frauenfeld ist kein Kaff mehr», sagt er wortspielerisch, «Frauenfeld soll keine Agglo sein für Winterthur.» Und das Kaff soll auch Sprungbrett für lokale Künstler sein. «Unser Verein lebt von Veranstaltungen, unsere Arbeit wird allseits geschätzt.»

Weiter auf der Suche nach Finanzmitteln

Visualisierung des geplanten Kulturpavillon auf dem Unteren Mätteli. Bild: PD/Joel Introvigne

Der Verein hat seinen Drittel der Baukosten fast zusammen, eigene Mittel aufgebracht und mehr als 100'000 Franken durch ein Crowdfunding generiert, ist aber wegen der momentan erhöhten Rohstoffpreise immer noch auf der Suche nach weiteren Finanzierungsmöglichkeiten. Eine schwierige Zeit für Kulturveranstalter. Kommenden Herbst soll die Hülle des Holzbaus stehen, der Pavillon auf die Saison 2022/23 hin bereit sein.

Um halb neun verlieren sich rund zehn Leute im Saal, an den Getränken darf nur sitzend genippt werden, Aufwärmbeats von DJane Sandra Künzi alias Akkuakku machen Lust auf die beiden Acts. Um neun meldet die Kasse magere vierzig bis fünfzig Besucher, ein Veranstaltungsagent murmelt etwas von «zu wenig Werbung gemacht». Aber eben: Die Konkurrenz in Winterthur und Zürich ist gross, trotz der gewichtigen Namen, die heute auftreten: Kim Bollag alias KimBo, danach Big Zis.

KimBo auf der Eisenwerkbühne. Bild: Dieter Langhart

KimBos «Bad Boy aus Basel» dreht an seinen Plattentellern, dann springt die Rapperin auf die Bühne, ganz in Blutrot, links und rechts ihre Nachwuchstänzerinnen Fay und Vera in Jeansblau über rotem T-Shirt. KimBo ruft ironisch «Schön, sind doch einige Lüüt cho» und legt los auf Italienisch («con tanto amore»), gefolgt von «ein paar Songs zu mental health», passend zu ihrem Credo: «Ich mache gesellschaftskritischen Rap mit feministischem Input.» Die Beats sind trocken, die Stücke recht melodisch, die Texte nicht immer verständlich. Bald kommt das bekannte «Pussy pussy pussy» samt Choreografie, die Stimmung im Publikum hebt sich – auf zwei Männer kommt eine Frau –, und bei «Io volo» («Ich fliege») singt der Saal den Refrain mit. Eine Dreiviertelstunde dauert KimBos Auftritt, dann Umbaupause, einige Frauen tanzen weiter.

«Egal won ich bin, ich bin au bi dir.»

Big Zis in Aktion. Bild: Dieter Langhart

Die erklärte Feministin Big Zis legt mit Schwung und ihren eindringlichen, keinen Widerspruch zulassenden Texten los, ihr Stil ist dumpfer, eindringlicher als KimBo, ihre Texte sind schwieriger, biedern sich nicht an, die Stimmung im Saal ist verhaltener, immer wieder nippt die Künstlerin an der Wasserflasche, bleibt im perfekten Dialog mit ihrem Musiker Nils van der Waerden. Viel Lightshow, viel Rosa, viel Nebel. «Möged er no?», fragt sie ins Publikum, dann folgt ihr Ejakulations-Rap. Nach ihrer Dreiviertelstunde präsentiert sie den sehr tanzbaren Party-Track «La mich ine». Um elf Uhr beide off, dann die obligate Zugabe («ha eh no eine vergässe»), dann eine zweite, dann «Funky Cuba» als Cover, dann ist Viertel nach elf und ausgetanzt.

Big Zis bringt das Publikum in Wallung. Bild: Dieter Langhart