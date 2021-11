TV Müllheim organisiert das grösste Oktoberfest der Region

Bierseligkeit «Unsere Festtische sind für den Fall der Fälle versichert»: Der TV Müllheim veranstaltet das einzige grössere Oktoberfest in der Region Frauenfeld Die Turnhalle Wiel in Müllheim wird zur Festhütte. Denn Mitglieder des lokalen Turnvereins laden kommenden Samstag zum einzigen grösseren Oktoberfest in der Region Frauenfeld. Die jungen Turner sind festerprobt – und vor allem giggerig, weil pandemiebedingt sowohl ihre Abendunterhaltung als auch die von ihnen veranstaltete Crazy Night ausgefallen sind. Mathias Frei 02.11.2021, 04.20 Uhr

Das Original: am Münchner Oktoberfest 2015. Bild: Matthias Schrader (AP Photo)

In München hagelt es Absagen – und in Müllheim auch. Und trotzdem ist der Thurgau nicht Bayern. In Müllheim entsteht aus der Not heraus Neues, in diesem Fall das Müllheimer Oktoberfest. Von Absagen verschont worden ist aber natürlich auch die Regio-Frauenfeld-Gemeinde nicht. Zweimal hintereinander fiel die Crazy Night aus. Und diesen Herbst haben sich nun auch Müllheims turnende Vereine entschlossen, die Abendunterhaltung nicht durchzuführen.

Die turnenden Vereine: Das sind der Damenturnverein (DTV), der Männerturnverein (MTV), der Frauenturnverein (FTV) und der «junge» Turnverein, der TV. Und in letzterem kam die Idee auf, eben trotzdem noch etwas zu veranstalten.

Robin Bernhardsgrütter, OK-Präsident Oktoberfest Müllheim. Bild: Mathias Frei

«Für das Dorf und die ganze Region.»

Das sagt TV-Mitglied Robin Bernhardsgrütter. Und da die jungen TV-Mitglieder durchaus festerprobt sind, war saisonbedingt schnell klar: Es wird ein Oktoberfest. Innert knapp zwei Monate hat ein siebenköpfiges OK mit Bernhardsgrütter als OK-Chef die Festivität auf die Beine gestellt. Alle Mitorganisatoren sind noch in ihren Zwanzigern, Bernhardsgrütter zählt erst 23 Lenze.

Drei Tiroler untermalen das Fest musikalisch

«Die Wielhalle soll zur Festhütte werden.» Das ist Bernhardgrütters Wunsch für das Oktoberfest, das kommenden Samstag, 6. November, stattfindet. Die Veranstaltung in Müllheim ist heuer das einzige grosse Oktoberfest in der Region Frauenfeld. Dank Covid-19-Zertifikatspflicht ist einigermassen unbeschwertes Feiern möglich. Masken braucht es jedenfalls keine. Türöffnung ist um 17.30 Uhr, Festende ist pünktlich um Mitternacht, Musik gibt es aber nur bis 23 Uhr. Die Organisatoren und mit ihnen über 40 Helferinnen und Helfer sind vorbereitet. Bernhardsgrütter sagt:

«Das haben wir für den Fall der Fälle abgeklärt: Die Festbankgarnituren sind versichert.»

Die Stimmungsband «Servus aus Tirol». Bild: PD

Das solle kein Aufruf sein, auf den Bänken oder Tischen zu tanzen, sagt der OK-Chef. Aber er weiss aus eigener Erfahrung, dass aus dem Moment heraus bisweilen das Temperament mit einem durchgehen könne. Die Rahmenbedingungen jedenfalls sind gegeben. Die Stimmungsband «Servus aus Tirol» spielt durchgehend. Und wenn die drei Herren aus unserem östlichen Nachbarland selber mal eine kurze Trinkpause brauchen, überbrückt ein DJ aus den Reihen der Turner. Wie Bernhardsgrütter sagt, sei das Tiroler Trio hoch motiviert, nachdem sie seit Frühling 2020 selber auch viele Absagen hinnehmen mussten.

Die Stimmungsband «Servus aus Tirol» spielt den Austropop-Klassiker «Fürstenfeld». Video: PD

Tickets gibt's nur im Vorverkauf und online

Für die bessere Planbarkeit setzen die Oktoberfest-Organisatoren ausschliesslich auf den Vorverkauf. Tickets gibt es auf www.eventfrog.ch zu kaufen. An Vierertischen haben insgesamt 320 Besucherinnen und Besucher Platz. 75 Prozent der Tische sind bereits verkauft. Für 50 Franken pro Person gibt es den Eintritt, eine Mass Bier (oder im schlimmsten Fall auch ein nichtalkoholisches Getränk in einem Masskrug) sowie Znacht. Dabei kann man zwischen Schweinshaxe, Weisswürsten und einem halben Hendl, also einem Grillpoulet, auswählen. Als Beilage gibt es Kartoffelsalat und eine Brezn. Das Bier – Schützengarten – liefert der Getränkehändler aus Pfyn, die Weisswürste kommen vom Müllheimer Metzger, die Brezn vom Beck aus dem Dorf, die Poulets stammen aus Bischofszell. Bernhardsgrütter verspricht:

Das OK des Müllheimer Oktoberfests mit OK-Präsi Robin Bernhardsgrütter in der Mitte. Bild: PD

«Das Bier wird definitiv nicht ausgehen.»

Jede weitere Mass gibt es übrigens für zwölf Franken. Ein fairer Preis, wenn man bedenkt, dass beim letzten Münchner Oktoberfest im Jahr 2019 die Mass (ein Liter) zwischen 10,80 und 11,80 Euro kostete. Das OK wird die Wielhalle mottogerecht einrichten. Dank zwei Zimmermännern unter den Organisatoren hängt auch ein riesiger Oktoberfestkranz. Bernhardsgrütter blick noch vor der ersten Ausgabe bereits in die Zukunft: «Vielleicht wird unser Oktoberfest zur Tradition, alternierend mit der Turnerunterhaltung.»

Es gilt Covid-19-Zertifikatspflicht. Vorverkauf über www.eventfrog.ch