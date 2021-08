BieRock Openair Reckenwil ist ein voller Erfolg

Das BieRock Openair Reckenwil begeistert sein Publikum Rockig und laut war das BieRock Openair Reckenwil. Genau, was die Besucherinnen und Besucher erwarteten. Andreas Taverner 15.08.2021, 16.30 Uhr

Die Band «Froilein Heidelberger» steht mit Sängerin Angela Sieber auf der Bühne.

«Fuck you again» hört, wer am Samstagnachmittag Richtung Schützenhaus Reckenwil unterwegs zum BieRocK-Open-Air unterwegs ist.

Aus vollen Kehlen singt die Band «Black Habaneros» eines der heftigeren, schärferen Lieder. Gemäss ihrem Pressesprecher Andi Bösch ist ihr Markenzeichen Stoner Rock. «Unsere Texte hinterfragen das aktuelle Weltgeschehen», sagt er. Er schätz, dass etwa die Hälfte über 50-jährig ist. Das Wort Stoner Rock geht zurück auf den englischen Slang-Ausdruck «stoned» für bekifft, wie bei Wikipedia in Erfahrung zu bringen ist. Kaum haben sie die Bühne verlassen, wird gemäss Programm der erste Höhepunkt auftreten: «Froilein Heidelberger». Der Bandname, erklärt Hänsel, ehemaliger Keyboarder, kam dadurch zu Stande, dass ein ehemaliges Bandmitglied immer wieder an einen Bankschalter, wahrscheinlich der TKB, gehen musste. Und jedesmal bediente ihn ein Fräulein Heidelberger. So entstand der Name der Band, die ihn nun schon seit 15 Jahren führt. Die Band wird Pop, Rock und weniger bekannte Songs zum Besten geben. «Songs aus den 1970ern bis aktuell sind ihre Spezialität», erklärt Hänsel. Angie Roots, mit bürgerlichem Namen Angela Sieber, wie von ihrer Mutter zu erfahren ist, ist die Sängerin der Band. Ihre Mutter ist total happy. «Ich bin so überglücklich, dass sich Angela als Sängerin so viel zutraut, was ich super finde», sagt sie und filmt mit ihrem Handy ihre Tochter.

Mit der Zeit kennt das Publikum kein Halten mehr. Es wird geklatscht, gepfiffen und gejubelt, was das Zeug hält. Soweit es die Platzverhältnisse bei etwa 220 Personen zulassen, schwingen einige Paare sogar das Tanzbein. So ein tolles Musikprogramm verlangt nach einer Zugabe. «Froilein Heidelberger» wird wie die vorherige Band und auch die letzte, nicht um eine Zugabe herumkommen.

Mit «Are You Gonna Be My Girl» verabschiedet sich die Band unter Beifall vom Publikum, dass nun ganz ausser Rand und Band ist. Als Letzte treten die «Black Angels» auf. Ein Pärchen meint kurz vor ein Uhr am frühen Sonntagmorgen: «Das Froilein Heidelberger vermochte mehr zu motivieren als die «Black Angels». Ihr Vorschlag: Den Anlass früher zu beginnen, damit die letzte Band etwas früher auftreten kann.