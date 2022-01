Bilder von Bichelsee-Balterswil: Bevölkerung soll Fotos einsenden

Bichelsee-Balterswil Zur Illustration ihrer Kommunikation: Gemeinde ruft Fotowettbewerb ins Leben Der Gemeinderat von Bichelsee-Balterswil ruft die Bevölkerung auf, Bilder einzureichen. Damit will die Behörde künftig Abstimmungsbotschaften und weitere Kommunikationsmittel illustrieren. Olaf Kühne 13.01.2022, 04.20 Uhr

Luftbild des 2017 zugefrorenen Bichelsees. Bild: Olaf Kühne

Eine Fotografie des idyllischen Bichelsees zierte die Botschaft zur Budgetversammlung der Gemeinde Bichelsee-Balterswil. Aufgenommen hatte das Bild die Balterswilerin Susanna Lautenschlager.

Christoph Zarth,

Gemeindepräsident

Bichelsee-Balterswil. Bild: Olaf Kühne

Dass sich Bichelsee mit einem Bild des Bichelsees schmückt, ist zunächst wenig überraschend. Indes war die Illustration Ausdruck der neuen Kommunikationsstrategie des Gemeinderates und vor allem des neuen Gemeindepräsidenten Christoph Zarth. In seinem Jahresrückblick schreibt Letzterer denn auch:

«Ein besonderes Augenmerk legten wir auf eine zeitnahe, offene und transparente Kommunikation.»

Noch gelinge hier nicht alles zur eigenen Zufriedenheit, was vor allem den «intern beschränkten Ressourcen» geschuldet sei. «Ansprechende Kommunikation bedarf aber immer auch aktueller, attraktiver Fotos», sind Gemeindepräsident und Gemeinderat überzeugt. «Weil Bilder bekanntlich mehr sagen, mehr ausdrücken und Dinge oftmals auch viel besser veranschaulichen können als tausend Worte.»

Die neu gestaltete Abstimmungsbotschaft war deshalb erst der Anfang. Künftig will man ansprechende Fotografien der Gemeinde vermehrt auch auf Social Media, auf der Gemeindewebseite und in weiteren Druck-Erzeugnissen verwenden.

«Genau hier kommen nun Sie ins Spiel!», schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung, mit welcher er für das ganze laufende Jahr einen Fotowettbewerb ins Leben ruft. Um «einen möglichst vielfältigen Fundus an aktuellem Bildmaterial zu generieren», wie Behörde weiter schreibt, ruft sie ihre Bürgerinnen und Bürger auf, ab sofort und bis am 15. Dezember Bilder einzureichen. «Zeigen Sie uns, mit welchen Augen Sie unsere Gemeinde sehen, wie Sie die Gemeinsamkeit wahrnehmen, was Ihre Highlights sind!», lanciert der Gemeinderat seinen Aufruf. «Halten Sie jene Momente und Orte bildlich fest, an denen für Sie Dorfgemeinschaft spürbar und erlebbar wird!»

Für den Fotowettbewerb hat der Gemeinderat drei Kategorien definiert: «Jahreszeiten», «Typisch Dorf» und «Lieblingsorte». In der ersten Kategorie sind – logischerweise – vier Bilder pro Person zugelassen, in den beiden anderen jeweils drei Bilder. Nach Ablauf der Einreichfrist im Dezember wird sich dann eine unabhängige Jury ans Werk machen, die drei besten Bilder jeder Kategorie werden am Neujahrsapéro 2023 ausgestellt.