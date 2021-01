Bichelsee-Balterswil Schutzinventar als nächste Hürde: Schulbehörde will Büchele-Haus in einen Kindergarten umbauen Der Gemeinderat von Bichelsee-Balterswil gibt der Schulgemeinde grünes Licht für den Umbau des Büchele-Hauses. Vor der definitiven Baueingabe muss das Gebäude aber aus einem nationalen Schutzinventar verschwinden. Roman Scherrer 21.01.2021, 04.20 Uhr

Das Büchele-Haus befindet sich im Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz. Bild: Olaf Kühne

(27. Juni 2019)

Es geht vorwärts an der Hauptstrasse 49 in Balterswil. Zumindest auf dem Papier. Denn bereits im vergangenen Herbst konnte die Schulbehörde ihre Pläne für das Büchele-Haus, das seit mittlerweile zehn Jahren Eigentum der Schulgemeinde ist, der Bevölkerung vorstellen.

Weil der Schulraum – wie in vielen anderen Gemeinden auch – in Bichelsee-Balterswil nicht im Übermass vorhanden ist und die Behörde in den kommenden Jahren mit steigenden Schülerzahlen rechnet, soll das Büchele-Haus umgenutzt werden. So soll der Bau, unter dessen Dach sich heute das Büro der Schulsozialarbeiterin und eine Spielgruppe befinden, künftig als Kindergarten dienen. Schulpräsident Daniel Stamm sagt:

«Dieses Vorhaben und die Pläne dafür hat die Bevölkerung begrüsst.»

Damit darin ein Kindergarten betrieben werden kann, muss das Haus umgebaut werden. Nur schon beispielsweise die geringe Raumhöhe oder die Fensterflächen seien für diesen Zweck alles andere als ideal. «Wir haben lange Zeit mehrere Varianten diskutiert», berichtet Stamm. Dabei habe man auch versucht, möglichst viele bestehende Elemente des Hauses unverändert zu lassen. «Das alles hätte aber keine sinnvolle Lösung ergeben.»

Gemeinderat gibt grünes Licht

Daniel Stamm

Schulpräsident Bichelsee-Balterswil Bild: PD

Um im Vornherein abzuklären, ob der geplante Umbau des Riegelhauses grundsätzlich auch möglich ist, hat die Schulbehörde eine sogenannte Bauanfrage an den Gemeinderat gerichtet. «Wir haben grünes Licht erhalten», sagt Daniel Stamm.

Bei der Anfrage handelt es sich allerdings – wie es der Name vermuten lässt – nicht um ein verbindliches Baugesuch. Bevor sie ein solches stellen kann, muss die Schulbehörde nämlich zuerst eine Hürde überwinden, die den ausführlichen Namen Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz trägt, kurz ISOS. In diesem sei das Haus Büchele nämlich erfasst, wie Stamm erklärt.

Damit sie den Umbau angehen kann, will die Behörde nun das Gebäude aus dem Inventar entfernen lassen. Und obwohl es sich um ein nationales Schutzinventar handelt, ist der Schulpräsident zuversichtlich, dass dies auch machbar sein wird. Stamm sagt:

«Wir haben im Balterswiler Dorfkern ja nicht ein so spezielles Ortsbild wie ein altes Städtchen.»

Als Gegensatz verweist er auf Elgg, von dessen altem Ortskern viele Teile im ISOS aufgeführt sind. «Die Austragung des Büchele-Hauses dürfte also kein grösseres Problem darstellen», vermutet Stamm.

Baukredit im Herbst als Ziel

Im Mai 2019 hat die Bichelseer Gemeindeversammlung der Schulbehörde für den Umbau des Büchele-Hauses einen Projektkredit über 250'000 Franken genehmigt. Stamm hofft, dass die Stimmbürger im kommenden Herbst über den Baukredit befinden können. «Wir müssen damit aber warten, bis alle Ampeln auf Grün sind.» Auch in solchen Projekten würde Corona für einige Verzögerungen sorgen. «Das ist sehr schade. Aber wir müssen jetzt auf diese Situation Rücksicht nehmen.»