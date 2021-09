Evang. Kirchgemeinde Bichelsee-Balterswil sucht neue Pfarrperson

Bichelsee-Balterswil Neue Pfarrperson gesucht: Die Evangelische Kirchgemeinde hielt dafür eine ausserordentliche Versammlung ab Die Nachfolge von Isabell Stuhlmann steht noch nicht fest. Die evangelische Kirchgemeinde sucht nach einer neuen Pfarrperson – darum kümmert sich die Pfarrwahlkommission. 22.09.2021, 16.10 Uhr

Die evangelische Kirche in Bichelsee-Balterswil. Bild: Olaf Kühne

(red) An der ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung in Bichelsee wurde die Kündigung von Isabel Stuhlmann besprochen. Denn mit dieser muss die Pfarrstelle neu besetzt werden. Einstimmig wurden aus den Reihen der Kirchbürger Thabea Frasch und Thomas Egli in die Pfarrwahlkommission gewählt, aus den Reihen der Kirchenvorsteherschaft Mirjam Hug und Bruno Flater. Zusammen mit den gewählten Mitgliedern der Kirchgemeinde Dussnang macht sich die Pfarrwahlkommission nun auf die Suche nach einer neuen Pfarrperson.

Unter Punkt fünf der Traktandenliste wurden die Kirchenbürger darüber orientiert, dass es nach eingehenden Abklärungen auch möglich ist, zu einer Pfarrperson einen Sozialdiakon anzustellen. Zwei Gemeinden mit gut 1800 Einwohnern alleine zu betreuen, ist in der heutigen Zeit eine grosse Arbeit. Die Anforderungen werden immer grösser. Mit der allfälligen Anstellung eines Sozialdiakons könnten die Aufgaben verteilt werden. Die beiden Kirchenbehörden werden den Ansatz zur Anstellung eines Sozialdiakons weiter verfolgen und zu gegebener Zeit den Kirchenbürgern einen Vorschlag unterbreiten.

Ganz zum Schluss der Versammlung durften die anwesenden Kirchenbürgerinnen und Kirchenbürger ihre Wünsche an die neue Pfarrperson und an den Sozialdiakon auf Post-it-Zetteln notieren und an die Flipcharts hängen.