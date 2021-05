Bichelsee-Balterswil Jung gegen Alt: Ersatzwahl in den Bichelseer Gemeinderat wird nun doch noch ein Duell Am 13. Juni wählen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger den Nachfolger der zurücktretenden Gemeinderätin Regula Meile. Nach Ablauf der Meldefrist hat nun auch noch CVP-Mann Paul Widmer seine Kandidatur bekanntgegeben. Olaf Kühne 14.05.2021, 11.30 Uhr

Paul Widmer kandidiert für den Gemeinderat von Bichelsee-Balterswil. (Bild: ZVG)

Vor einer Woche noch sah die Ersatzwahl in den Bichelseer Gemeinderat nach einem Sololauf des FDP-Kandidaten Dario Holenstein aus. Doch kaum war das Porträt des 21-Jährigen in unserer Zeitung erschienen, schaltete die CVP Bichelsee-Balterswil in den Gemeindenachrichten ein Inserat: Nach Ablauf der Meldefrist stellt sich nun auch der Bichelseer Paul Widmer zur Verfügung.