Bichelsee-Balterswil Die Vizepräsidentin tritt ab Regula Meile tritt im Sommer aus dem Gemeinderat zurück. Die Ersatzwahl ist auf den 13. Juni angesetzt. Olaf Kühne 08.01.2021, 14.00 Uhr

Regula Meile ist seit 2012 Gemeinderätin in Bichelsee-Balterswil, seit 2015 Vizegemeindepräsidentin. (Bild: ZVG)

Die Stimmbürger von Bichelsee-Balterswil werden am 13. Juni für eine Ersatzwahl in den Gemeinderat an die Urne gerufen. Diese Wahl wird erforderlich, weil noch im Dezember Vizegemeindepräsidentin Regula Meile dem Gemeinderat ihr Rücktrittsgesuch eingereicht hat. Ende Juni wird die 55-Jährige aus dem Amt scheiden.