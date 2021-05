Bichelsee-Balterswil Die Jugend übernimmt: 21-Jähriger kandidiert für den Gemeinderat Durch den Rücktritt von Regula Meile wird eine Ersatzwahl in den Gemeinderat erforderlich. Am 13. Juni stellt sich Dario Holenstein zur Verfügung. Olaf Kühne 06.05.2021, 16.35 Uhr

Das Projekt Jugendpolitik trägt Früchte. Bereits vor zwei Jahren wählten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Bichelsee-Balterswil den damals 21-jährigen Janik Bosshard in den Gemeinderat. Und dieser war keine Verlegenheitslösung. Vielmehr konnte er sich in einer Kampfwahl gleich gegen zwei andere neue und wesentlich ältere Kandidaten durchsetzen, darunter gar gegen Schulpräsident Daniel Stamm.

Lange wird Bosshard nun nicht mehr der jüngste Bichelseer Gemeinderat bleiben. Durch den Rücktritt von Gemeinderätin und Vizegemeindepräsidentin Regula Meile steht am 13. Juni eine Ersatzwahl auf der Gemeindeagenda. Einziger Kandidat ist der ebenfalls 21-jährige Dario Holenstein.

«Ich bin vier Monate jünger als Janik damals», sagt Holenstein im Gespräch mit unserer Zeitung und lacht. Dabei macht der Anlageplaner und gelernte Konstrukteur keinen Hehl aus seinem Alter. Im Gegenteil. «Ich finde es schade, dass meine Generation in der Politik so schlecht vertreten ist», sagt er. Und man würde ihm tatsächlich Unrecht tun, würde man ihn als Politneuling bezeichnen. Seit seinem 18. Lebensjahr ist er Mitglied der FDP. «Ich bin politisch schon lange interessiert und gehe, wenn möglich, auch an jede Gemeindeversammlung», sagt er. Vergangenes Jahr kandierte er, wenn auch erfolglos, so dennoch ernsthaft für den Kantonsrat.

«Hier ist man nicht einer von 200 wie im Nationalrat»

Über Polit- und sonstige einschlägige Erfahrung verfügt er indes mehr auf der lokalen Ebene. Im eingangs erwähnten Projekt Jugendpolitik zeichnet er mitverantwortlich für einen digitalen Dorfmarkt wie auch für die Umsetzung der Mitfahrbänkli. Solche Ideen, insbesondere Letztere, scheinen ihm zu liegen. Sagt er doch:

«Es muss nicht immer kompliziert und langfädig sein.»

Deshalb reize ihn auch die Unmittelbarkeit vieler Geschäfte auf Gemeindeebene. Eine seiner Motivationen für seine Kandidatur für den Gemeinderat, wie er erklärt. «Hier ist man nicht einer von 200 wie im Nationalrat.»

Konträr zu einem unscheinbar anmutenden Mitfahrbänkli kennt sich Dario Holenstein auch bereits mit Grossprojekten aus: Er sitzt im Organisationskomitee des Nordostschweizer Schwingfestes, welches kommendes Jahr in Balterswil über die Bühne gehen wird. Dieses OK ist aus dem TV Balterswil hervorgegangen, wo Holenstein als Hilfsleiter und in der Jugendriege als Leiter und Kassier wirkt. Fehlendes Engagement auf Gemeindeebene kann man ihm also nur schwerlich vorwerfen.

Ohne Rochaden wird Ressort Tiefbau frei

Fehlendes Interesse ebenso wenig. Zum jüngsten «Eklat» in der Gemeinde, dem abgelehnten Budget, sagt er: «Es ist gut, dass Bürgerinnen und Bürger kritisch hinterfragen. Da gehört dann halt auch mal die Ablehnung eines Budgets dazu.» Zudem habe der Gemeinderat danach gut reagiert, indem er auf die Bürger zuging und offen kommunizierte.

Als einziger Kandidat wird Dario Holenstein nun also aller Voraussicht nach am 13. Juni in den Gemeinderat von Bichelsee-Balterswil gewählt. Dort wird durch Regula Meiles Rücktritt, und wenn es zu keinen Rochaden kommt, das Ressort Tiefbau frei. «Ich habe beruflich schon mit dem Bau zu tun», sagt er. «Aber ich bin natürlich offen, mich in alle Themen und Ressorts einzuarbeiten. Ich lasse es einfach auf mich zukommen.»