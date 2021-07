Abschlussklasse der Bichelseer Sekundarschule führt Musical auf

Bichelsee-Balterswil Der König ist zurück, das Musical rockt: Die Abschlussklasse der Sekundarschule hat einen engagierten, unterhaltsamen und witzigen Auftritt hingelegt Mit einem Musical verabschiedet sich die Abschlussklasse 2021 der Sekundarschule Lützelmurg vom Schulalltag in Bichelsee-Balterswil. Das musikalische Theaterstück «Rock `n` Roll King» kommt bei sommerabendlicher Stimmung gut an. Christoph Heer 06.07.2021, 16.30 Uhr

Das diesjährige Musical der Bichelseer Abschlussklasse erfreute viele Besucher. Bild: Christoph Heer

Es ist soweit. Die Abschlussklasse 2021 der Sekundarschule Lützelmurg hat nach intensiven Probenarbeiten ihr Musical zur Aufführung gebracht. Stimmten noch vor wenigen Wochen die Abläufe und Tanzschritte nicht ganz so perfekt überein, haben sie es schlussendlich genau auf den Punkt gebracht. Der Applaus ist ihrer.

Das Musical «Rock `n` Roll King» hat es wahrlich in sich gehabt. Nicht nur anhand der schauspielerischen und gesanglichen Leistung der Abschlussklasse, sondern auch weil das Ganze als Open-Air-Aufführung stattfinden konnte. Dutzende Besucher machen es sich im Freien gemütlich, nach Sonnenuntergang etwas frisch zwar, aber doch sehr gut auszuhalten. Das Musical begleitet den entthronten King auf seinem Weg zurück auf die grosse Bühne.

Eltern, Verwandte und Schulkameraden im Publikum

Auf seiner musikalischen Reise – der King wird gespielt von Silas Koller – werden rockige Lieder zum Besten gegeben. Fetzige Sprüche, Begegnungen mit Menschen aus allerlei Musikgenres, eine grosse Liebe und dazu die Rebellion gegen das strikt-herrschende Techno-Diktat ergänzen das Schauspiel. Dass es zuweilen zu erfolgreichen Aufführungen gekommen ist, dafür sorgten die Hauptverantwortlichen Jeannique Ackermann und Remo Grob. Daneben sind sie allesamt Gewinner. Die Schüler an der Technik, an den Musikinstrumenten, am Mikrofon, oder als Tänzer.

Für Schwung sorgte unter anderem auch Philipp Hasler. Mit seiner aufgestellt-motivierten Einlage war er wiederkehrend für Lacher gut – so, wie es seine «Schulabgängerfreunde» ebenfalls geschafft haben. Das Publikum goutiert den Auftritt wohlwollend. Das erstaunt an diesem Montagabend nur wenig, sitzen doch zahlreiche Elternteile, Verwandte und Schulkameraden im Publikum.