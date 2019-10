Der Lommiser Gemeinderat will den Steuerfuss von 49 auf 45 Prozent senken. Am 2. Dezember entscheidet die Gemeindeversammlung über diesen Antrag.

Bezirksvizemeister: In Lommis sinkt der Steuerfuss auf den zweittiefsten Wert im Hinterthurgau

Der Lommiser Gemeinderat will den Steuerfuss von 49 auf 45 Prozent senken. Am 2. Dezember entscheidet die Gemeindeversammlung über diesen Antrag.

Bezirksvizemeister: In Lommis sinkt der Steuerfuss auf den zweittiefsten Wert im Hinterthurgau

Bezirksvizemeister: In Lommis sinkt der Steuerfuss auf den zweittiefsten Wert im Hinterthurgau Der Lommiser Gemeinderat will den Steuerfuss von 49 auf 45 Prozent senken. Am 2. Dezember entscheidet die Gemeindeversammlung über diesen Antrag. Olaf Kühne

Tiefe Steuern, schöne Umgebung: Lommis im malerischen Lauchetal. (Bild: Olaf Kühne)

«Das war uns beim Budgetieren gar nicht bewusst», sagt Fritz Locher. Der Lommiser Gemeindepräsident erfährt erst auf Anfrage unserer Zeitung, dass seine Gemeinde kommendes Jahr den zweittiefsten Steuerfuss im ganzen Hinterthurgau wird vorweisen können.

«In finanziellen Angelegenheiten schauen wir nur auf uns selber.»

An der Budgetgemeindeversammlung vom 2. Dezember wird der Gemeinderat seinen Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern eine Reduktion des Steuerfusses der Politischen Gemeinde von derzeit 49 auf neu 45 Prozent unterbreiten. Einzig Wilen liegt im Bezirk mit aktuell 42 Prozent noch tiefer.

Die Steuersenkung erfolge nun aber nicht, um in einem allfälligen «Konkurrenzvergleich» gut dazustehen, wie Fritz Locher betont. «In finanziellen Angelegenheiten schauen wir nur auf uns selber», sagt er, «nicht auf unsere Nachbarn.»

Und da man in der Vergangenheit stets gut abgeschlossen habe, der Halbjahresabschluss des laufenden Jahres auch wieder sehr gut daherkomme, und es zudem das stattliche Eigenkapital zulasse, sei eine Steuerfusssenkung jetzt einfach angezeigt. «Das sind wir unseren Bürgerinnen und Bürgern schuldig. Schliesslich haben wir es bereits an der letzten Gemeindeversammlung in Aussicht gestellt.»

Doch auch wenn der Steuerfuss einer Gemeinde immer wieder mal Thema ist: Von Neuzuzügern höre er kaum je, dass er ein wichtiges Kriterium bei der Wahl des neuen Wohnortes gewesen sei, sagt Fritz Locher. «Unsere Lage, unsere Ruhe, Verkehrsanschlüsse, Schule bis hin zu Einkaufsmöglichkeiten sind da viel wichtiger.»

Kaum noch Wachstum möglich

Fritz Locher

Gemeindepräsident Lommis

(Bild: Olaf Kühne)



Der Lommiser Gemeindepräsident sorgt sich denn auch um ganz anderes als Steuerfüsse. «Wir hatten bis jetzt ein gutes und gesundes Wachstum», sagt er. «Aber das wird in Zukunft automatisch eingebremst.» Bereits jetzt habe man kaum noch Baulandreserven, und die derzeitige politische Entwicklung deute nicht darauf hin, dass sich das auf absehbare verbessern werde. «Die Preise steigen, und Bauland wird gehortet, damit ist auch niemandem gedient.» Und weil dennoch die Kosten für den Unterhalt der Infrastruktur sowie beispielsweise für den Öffentlichen Verkehr stetig höher würden, gleichzeitig aber Wachstum für kleinere Landgemeinden kaum noch möglich sei, sagt Gemeindepräsident Fritz Locher: «Da kommen ‹interessante› Herausforderungen auf uns zu.»

Bis auf den markant tieferen Steuerfuss präsentiert sich das Lommiser Budget 2020 wenig spektakulär. Bei einem Aufwand von rund 3,4 Millionen Franken sieht der Gemeinderat ein kleines Defizit von knapp 38000 Franken vor.

Der grösste Ausgabenposten – in der Investitionsrechnung – wird kommendes Jahr das im vergangenen Mai an der Urne abgesegnete neue Wasserreservoir am Immenberg sein. 2,3 Millionen Franken stehen hier zu Buche.