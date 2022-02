Tannzapfe-Cup: Freispruch nach Vergewaltigungsprozess

Oberwangen Vergewaltigung nach Tannzapfe-Cup? Bezirksgericht Münchwilen spricht Beschuldigten nach fast vier Jahren frei Im Nachgang des Turnfestes Tannzapfe-Cup in Oberwangen hatte eine junge Frau im Sommer 2018 eine Vergewaltigung angezeigt. Vergangene Woche kam das Bezirksgericht Münchwilen zu einem anderen Schluss. Olaf Kühne Jetzt kommentieren 28.02.2022, 05.30 Uhr

Nach dem sportlichen Teil des Tannzapfe-Cups feiern die Turnerinnen und Turner jeweils bis tief in die Nacht ein ausgelassenes Fest. Archivbild: Nana Do Carmo (2. Juni 2012)

Einig sind sich Staatsanwältin und Verteidiger nur in einem: In einer Samstagnacht im Juni vor vier Jahren wurde aus einem Festbesuch ein Albtraum. Wer nun aber seit damals einen Albtraum durchlebt, der Beschuldigte oder das mutmassliche Opfer, darüber hatte vergangene Woche während zweier Tage das Bezirksgericht Münchwilen zu befinden.

Die angeklagte Tat ereignete sich im Nachgang des beliebten Oberwanger Turnfestes Tannzapfe-Cup. Traditionell feiern jeweils Tausende nach den turnerischen Darbietungen bis tief in die Nacht hinein eine ausgelassene Party. So auch die beiden Hauptprotagonisten des Strafprozesses.

Laut der Anklage entfernte sich die junge Frau irgendwann gegen 3 Uhr morgens vom Festgelände zu ihrem rund 500 Meter entfernt parkierten Auto. Dabei folgte ihr ein anderer Festbesucher, der nun Angeklagte, und sprach sie an. Sie fühlte sich dadurch belästigt und rief den Freund ihrer Schwester an. «Geh weg, geh weg», habe dieser durch das Telefon gehört, bevor der Beschuldigte laut der Anklageschrift der jungen Frau das Handy aus der Hand schlug. Unmittelbar danach habe er sie gepackt, sie zu Boden geworfen und ihren Kopf hart auf den Boden gedrückt.

Diese Brutalität habe ihre anfängliche Gegenwehr gebrochen, gibt die Frau zu Protokoll. Sie habe Todesangst erlitten und deshalb mit sich geschehen lassen, was in der Folge passierte: Der Beschuldigte soll die Frau während etwa einer Dreiviertelstunde auf dem Parkplatz vergewaltigt haben.

Als er endlich von ihr abliess, soll er weinerlich geworden sein, habe gesagt, jetzt müsse er ins Gefängnis oder könne sich gleich umbringen. Dadurch sei sie erneut in Todesangst geraten. Sie habe deshalb versucht, Verständnis für ihren Peiniger zu zeigen und, um ihr Interesse an ihm zu beweisen, sogar seinen Vornamen auf ihrem Handy in die Facebook-Suche getippt. Weil diese Beschwichtigungsversuche offensichtlich gewirkt hätten, habe sie sich schliesslich in ihr Auto setzen und davon fahren können. Zuhause erzählte sie ihrer Schwester davon, diese dem Vater, welcher die Polizei alarmierte.

Laut ihren jeweiligen Aussagen hatten beide zuvor Alkohol und Cannabis konsumiert, die Frau nur wenig. Der Beschuldigte machte für die fragliche Nacht einen «Filmriss» geltend. Er könne sich an absolut nichts erinnern, was zwischen 1.30 und 5.30 Uhr geschehen sei.

Zeuginnen meldeten sich nach Phantombild

Gleich zwei Zeuginnen hatten sich jedoch auf das durch die Polizei bereits am folgenden Dienstag veröffentlichte Phantombild hin gemeldet. Beide gaben unabhängig voneinander an, sie seien von dem Mann noch im Festzelt um zirka 2 Uhr massiv belästigt und zwischen den Beinen begrapscht worden. Protokolliert ist indes auch, dass das mutmassliche Opfer, ebenfalls auf dem Festgelände und ebenfalls um zirka 2 Uhr, zwei Polizisten übelst und ordinär beschimpft hat.

Fest steht auch, dass die Polizei auf den Kleidern der Frau sowie in ihrem Intimbereich DNA-Spuren des Beschuldigten sicherstellen konnte. Weiter hatte die Frau Schürfungen an ihrem Rücken, der Mann an seinen Knien und Ellbogen. Diese habe er von einem Sturz mit dem Velo am Freitag vor dem Turnfest, behauptet der Angeklagte – ohne dafür den genauen Ort oder gar Zeugen benennen zu können.

Exakt solche Schürfungen könne es auch geben, wenn zwei Menschen auf einem Asphaltboden einvernehmlichen Sex hätten, macht sein Verteidiger geltend und beruft sich dabei auf einen weiteren Zeugen: Ein Anwohner des Parkplatzes sah von 3.30 und 4 Uhr einen Mann und eine Frau, die gemäss seiner Wahrnehmung Sex miteinander hatten. Gegenwehr der Frau konnte er dabei nicht sehen, ebenso hatte er keine Hilfeschreie gehört, einzig das Stöhnen einer Frau und wie die beiden sich nach dem Sex anzogen, sich am Parkplatzrand auf einen Stein setzten und sich noch einige Minuten unterhielten. Was dabei gesprochen wurde, konnte er nicht hören.

Staatsanwältin und Opferanwältin führen ins Feld, dass die junge Frau nicht den geringsten Grund für eine – notabene strafbare – Falschanschuldigung habe. Sie habe den Beschuldigten zuvor nicht gekannt, sei zur Tatzeitpunkt Single gewesen, habe also keinen Seitensprung vertuschen müssen und stamme auch nicht aus einer Kultur, wo vorehelicher Sex oder gar eine Vergewaltigung als Schande gelten. Da die Frau zudem selber ausgesagt habe, sich nur für ganz kurze Zeit gewehrt zu haben, stünde der angeklagte Tathergang auch nicht im Widerspruch zu den Wahrnehmungen des Zeugen. Schliesslich sei der Mann nackt auf ihr gelegen. Und die Frau habe, schon bevor sie die Zeugenaussage kannte, zu Protokoll gegeben, dass sie sich – in Todesangst – nach der Tat noch mit ihrem Peiniger unterhalten habe.

Fünf Jahre Gefängnis gefordert

War es nun also eine Vergewaltigung oder doch einfach Sex zwischen zwei Betrunkenen? Muss der Mann für die von der Staatsanwaltschaft geforderten fünf Jahre ins Gefängnis?

Für die Beantwortung dieser Fragen braucht das Bezirksgericht Münchwilen eine mehrstündige Beratung, bevor es den Beschuldigten in allen Anklagepunkten freispricht. «Wir haben zu viele Unstimmigkeiten im rechtsmedizinischen Bericht festgestellt», führt der Gerichtsvorsitzende in seiner Urteilsbegründung aus. Weiter sei auch das Aussageverhalten der Frau bei weitem nicht so klar, wie es die Staatsanwaltschaft darstelle. Widersprüche und Korrekturen habe man hier feststellen müssen.

Entschädigung für Untersuchungshaft

«Wir erkennen auch keinen Tathergang, der sehr stringent wäre», sagt der Richter weiter. «Das führt bei uns zu nicht zu unterdrückenden Zweifeln und deshalb zu einem Freispruch.» Feststehe für das Gericht einzig, dass beide in dieser Nacht «stark besoffen und bekifft» waren, beide hätten sich zudem vor der vermeintlichen Tat seltsam und auffällig verhalten, seien «neben ihren Schuhen» gestanden. Für die 46-tägige Untersuchungshaft sowie für seinen damaligen Erwerbsausfall und die öffentliche Verurteilung nach der Veröffentlichung des Phantombildes erhält der Freigesprochene Genugtuung und Schadenersatz in der Höhe von 18700 Franken zugesprochen.

