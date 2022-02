Bezirksgericht Münchwilen Kleines Mädchen auf Schulhaustoilette belästigt: Hinterthurgauer muss fast drei Jahre ins Gefängnis Wegen sexueller Handlungen mit einem Kind und Gefährdung des Lebens stand ein 32-jähriger Hinterthurgauer diese Woche vor dem Bezirksgericht Münchwilen. Olaf Kühne Jetzt kommentieren 24.02.2022, 05.10 Uhr

Die Schülerin glaubte, der Täter sei ein Handwerker, der Hilfe benötigte und folgte ihm in die WC-Kabine, wo er ihr das T-Shirt hochzog. Bild: Severin Bigler

Just die beiden gravierendsten Taten will der Beschuldigte einerseits gar nicht begangen haben - und im zweiten Fall kann er sich partout an nichts erinnern. Es waren happige Vorwürfe, denen sich ein 32-jähriger Hinterthurgauer diese Woche am Bezirksgericht Münchwilen stellen musste. Stets mit im Spiel: Alkohol und Kokain.

Im Sommer 2019 soll er spät in der Nacht in Dübendorf mit seinem Auto in eine Polizeikontrolle geraten sein. Laut Anklageschrift habe er angehalten, dann aber mit Vollgas beschleunigt; ein Polizist konnte sich nur mit einem Sprung in Sicherheit bringen. Zehn Minuten später wurde der Mann in Effretikon mit 127 km/h auf einer Überlandstrasse geblitzt.

Polizisten beschrieben Autotyp und Beschuldigten

Gefährdung des Lebens lautet hier der wesentliche Anklagepunkt, sowie Verletzung der Verkehrsregeln. Alle beteiligten Polizisten hätten übereinstimmend sowohl den Mann als auch Autotyp, Wagenfarbe und ein Thurgauer Kennzeichen mit fünfstelliger Nummer beschrieben, schildert die Staatsanwältin. Sie macht zudem geltend, dass sie auf einem Radarbild die ersten drei Ziffern des Nummernschildes erkennen könne.

Der Angeklagte hingegen sagt, dass er unmöglich so spät in einer Donnerstagnacht unterwegs gewesen sein könne. Schliesslich habe er damals gearbeitet und deshalb um diese Zeit jeweils geschlafen. Sein Auto habe er immer wieder mal an Kollegen oder Bekannte ausgeliehen, ob das aber in dieser Nacht auch der Fall gewesen sei, könne er wirklich nicht mehr sagen. Sein Verteidiger führt ins Feld, er könne keine einzige Zahl auf dem Radarfoto entziffern, weshalb gleich fünf damals im Thurgau eingelöste Autos dieses Typs und mit dieser Farbe in Frage kämen.

Er wollte Prostituierte und Kokain mit Falschgeld bezahlen

Rund ein Jahr später bestellte der Mann eine Prostituierte und zwei Gramm Kokain zu sich. Bezahlen wollte er sie mit fünf selber ausgedruckten Zweihundertfrankennoten. Das Kokain konsumierte er umgehend. Mit dem Falschgeld habe er nur einen Scherz machen wollen. Er sei sicher gewesen, die Frau bemerke dies umgehend – was diese auch getan hat. Sex habe er keinen gewollt, nur die Drogen. Seine Wohnungstür hatte er verriegelt, sich selber ins Badezimmer eingeschlossen. Die Prostituierte konnte deshalb rund zehn Minuten seine Wohnung nicht verlassen: Nötigung und Geldfälschung sind die Anklagepunkte.

Dass die Polizei wenige Tage später in seiner Wohnung 140 Gramm Marihuana gefunden hat, wiegelt der Beschuldigte ab:

«Das habe ich nur einen Tag für einen Kollegen aufbewahrt.»

Partout nicht erinnern will er sich an einen anderen Vorfall wenige Wochen später. An einem Vormittag wartete er in der Mädchentoilette einer Hinterthurgauer Primarschule in einer WC-Kabine. Zwei Mädchen, beides Schülerinnen, kamen herein. Eines begab sich sofort in eine Kabine. Das andere winkte er in eine Kabine zu sich. Weil die Schülerin ihn für einen Handwerker hielt, der Hilfe benötigte, folgte sie ihm. Er schloss die Kabinentür, zog dem Mädchen das T-Shirt bis zur Mitte des Oberkörpers hoch und berührte es am Bauch. Als das Kind um Hilfe zu schreien begann, liess er von ihm ab und flüchtete.

DNA-Spuren des Angeklagten auf der Mädchentoilette des Primarschulhauses

Sexuelle Handlungen mit Kindern und sexuelle Nötigung lautet hier die Anklage. Der Tatort und das Hochziehen des T-Shirts sowie die Berührung seien «eindeutig sexualbezogen», erläutert die Staatsanwältin. Auch wenn sich der Beschuldigte überhaupt nicht erinnern will, gesteht sein Verteidiger ein, dass DNA-Spuren und Zeugenaussagen keinen Zweifel lassen, dass der Mann vor Ort gewesen sei. Von sexuellen Handlungen könne jedoch keine Rede sein, nur von Nötigung.

Sein Mandant sei ganz sicher nicht pädophil, hingegen schwer suchtkrank. Unter dem Einfluss von Alkohol und Kokain gerate er in ein Delirium, habe Gedächtnislücken, sei nicht mehr er selber. Gewalttätig sei er nie geworden. Er benötige eine engmaschige ambulante Therapie. Im Gefängnis sei er nach zwei Monaten Untersuchungs- und fünf Monaten Sicherheitshaft schon lange genug gesessen. Den Umstand, dass sein Klient, kaum war er unter Auflagen entlassen worden, an seinem neuen Wohnort im Kanton Zürich in eine Wohnung eindrang und dort ein 14-jähriges Mädchen bedrohte, bezeichnet der Verteidiger als bedauernswerten Rückfall, wie er bei Suchtkranken eben vorkomme.

Der Eingang zum grossen Gerichtssaal des Bezirksgerichts Münchwilen. Bild: Nana Do Carmo

Alles auf sein Suchtproblem zu schieben sei unzulässig

Für diese jüngste Tat ist der Mann im Kanton Zürich bereits zu vier Monaten Gefängnis verurteilt. Für die oben beschriebenen Taten sowie für weitere Verkehrs- und Drogendelikte fordert die Staatsanwältin eine unbedingte Gefängnisstrafe von 32 Monaten. Der Verteidiger hält eine bedingte Haftstrafe von sechs Monaten für ausreichend. «Mein Klient hat eine zweite Chance verdient», sagt er.

«Seine Suchtprobleme muss er in Freiheit in den Griff kriegen. Eine Therapie in Haft kann niemals denselben Effekt erzielen.»

Nach mehrstündiger Verhandlung spricht das Bezirksgericht den Beschuldigten von einem Verkehrsdelikt sowie vom Vorwurf der sexuellen Nötigung frei. Letztere brauche «eine starke Handlung, die sich Richtung Gewalt und Drohung bewegt», führt die Gerichtsvorsitzende aus. «Das sehen wir hier nicht.» Wegen sexuellen Handlungen mit Kindern, sowie bei allen anderen Anklagepunkten spricht das Gericht den Mann hingegen schuldig und geht mit dem Strafmass über die Anträge der Staatsanwaltschaft hinaus: 34 Monate Gefängnis unbedingt und eine Therapie.

«Wir wissen, dass Sie ein massives Drogenproblem haben», sagt die Richterin. «Aber irgendwann hört es einfach auf damit, sich dahinter zu verstecken.»

