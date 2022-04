Mann legt im Kokainrausch Brände in Wigoltingen und Hörhausen

Bezirksgericht Im Kokainrausch Feuer gelegt: Weinfelder Richter verurteilen 59-Jährigen wegen mehrfacher Brandstiftung in Hörhausen und Wigoltingen Zwei Brände hat er zu verschulden: Der angeklagte Weinfelder hat in der Nacht vom 6. November 2019 erst in Wigoltingen und kurz darauf auch in Hörhausen Feuer gelegt. Zu Schaden kamen drei Unternehmen, eines davon ist heute Konkurs. Janine Bollhalder Jetzt kommentieren 28.04.2022, 17.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die abgebrannte Firmenhalle der Hans Eugster AG in Hörhausen. Bild: Andrea Stalder (09.11.2019)

Er kann nicht mehr nachvollziehen, was am 6. November 2019 geschah. Das sagt der Beschuldigte am Donnerstagvormittag vor dem Bezirksgericht Weinfelden. Verhandelt wird über die mehrfache Brandstiftungen, die dem 59-Jährigen zur Last gelegt werden.

Der Beschuldigte soll am in der Tatnacht zwischen 00.08 und 04.11 Uhr von seinem Wohnort Weinfelden nach Wigoltingen gefahren sein. Auf dem Areal der Firma Provalora CS AG setzte er auf dem Lagerboden des Verbindungsteils der beiden Fabrikationshallen auf unbekannte Art und Weise leicht brennbares Material in Brand, das schreibt die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift. Das Unternehmen stellt Duftstoffe und Kosmetikprodukte her, weshalb in den Gebäuden grosse Mengen an Lösungsmitteln, Ölen und anderer leicht entzündlicher Substanzen gelagert wird. Das wusste der Beschuldigte, da er in der Vergangenheit für das Unternehmen gearbeitet hatte.

Das Bezirksgericht Weinfelden. Bild: Mario Testa

Er war ausserdem einige Tage vor der Tat auf dem Firmenareal unterwegs und erkundete den Tatort. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden, bevor er auf das angebaute Wohnhaus übergriff, in welchem der Firmeninhaber nächtigte. Am Gebäude entstand ein Brand-, Rauch- und Wasserschaden in der Höhe von rund 62'000 Franken sowie ein Schaden von rund 10'000 Franken durch beschädigte Waren. Den Brand hat der Beschuldigte gelegt, weil er aufgrund eines Konflikts Groll hegte und unter seiner Arbeitslosigkeit litt, heisst es in der Anklageschrift.

Beschuldigter kann sich nicht an Beweggründe erinnern

Nach der Brandlegung in Wigoltingen machte sich der Beschuldigte auf den Weg nach Hörhausen. Auf dem Firmenareal der Hans Eugster AG und der Cabotz GmbH legte er ebenfalls einen Brand. Die Feuersbrunst konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden – die Männer standen jedoch intensiv und lange im Einsatz. Auch hier konnte das Übergreifen des Feuers auf die angrenzenden Wohnhäuser, in welchem unter anderem das Inhaberehepaar nächtigte, verhindert werden. Der Brand verursachte einen Sach- und Gebäudeschaden von 2,5 Millionen Franken. In der Anklageschrift heisst es, dass der Auslöser für die Brandstiftung in Hörhausen die Unzufriedenheit des Beschuldigten mit der Renovation seines Hauses durch die Firma gewesen sei.

Kurz nach Brandstiftung kommt das Aus für Hörhauser Firma Nach 55 Jahren der Betriebstätigkeit hat die Geschichte der Holzbau- und Schreinerei-Traditionsfirma Hans Eugster AG im Januar dieses Jahres ein jähes Ende gefunden. Zur Zeit der Insolvenz führte Ronny Eugster in dritter Generation das Unternehmen in Hörhausen. Stellung zum Aus der Firma nahm er nicht, aber auf der Website heisst es, dass verschiedene Schicksalsschläge sowie auch die Brandstiftung dazu geführt haben. (jab)

An der Verhandlung blickt der Beschuldigte reumütig auf die Tatnacht zurück. Konfrontiert mit seinen Handlungen sagt er:

«Wenn ich es höre, kann ich gar nicht mehr nachvollziehen, weshalb ich das gemacht habe. Es tut mir wahnsinnig leid.»

An die Beweggründe, also den Konflikt sowie der Unzufriedenheit über die geleistete Arbeit des Unternehmens, kann sich der Beschuldigte nicht mehr erinnern. Aber er ist sicher, dass es nicht so schlimm gewesen sei, dass er so hätte handeln müssen. «Ich stand unter Drogeneinfluss», sagt er. In der Tatnacht habe er zum ersten Mal Kokain probiert. Es war der Anfang einer zweiwöchigen Phase, in der er konsumierte. Aufgehört habe er, weil er in Untersuchungshaft kam.

Das Gericht spricht den 59-Jährigen der mehrfachen Brandstiftung schuldig. Ihm wird eine Freiheitsstrafe von drei Jahren ausgesprochen. Zwei Jahre davon sind bedingt vollziehbar, ein Jahr muss er ins Gefängnis, unter Anrechnung der in der Untersuchungshaft abgesessenen Tage. Er hat sämtliche Gerichtskosten zu bezahlen. Dafür wurden bereits Vermögenswerte beschlagnahmt, die zur Kostendeckung verwendet werden. Die Zivilforderungen der Privatkläger anerkennt der Beschuldigte. Mit dem Strafmass ist er einverstanden, zumal sowohl sein Verteidiger als auch die Bezirksrichterin sagt, dass die drei Jahre im Strafrahmen für die begangene Tat sehr wenig sind. Strafmildernd wirkte sich aus, dass der 59-Jährige seine Tat gestanden hat und so dazu beitrug, dass der Fall aufgeklärt werden konnte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen