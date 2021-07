Am Dienstag beginnt der Prozess gegen Ralph Limoncelli wegen Wahlbetrugs – dieser beteuert seine Unschuld

Am 6. Juli beginnt am Bezirksgericht Frauenfeld der Prozess gegen den ehemaligen Frauenfelder Stadtschreiber Ralph Limoncelli. Die Thurgauer Staatsanwaltschaft wirft ihm Wahlbetrug vor im Zusammenhang mit den Grossratswahlen vom 15. März 2020 in der Stadt Frauenfeld. Es gilt die Unschuldsvermutung.