Bezirksgericht «Bin nur Repräsentant der beschuldigten Person»: Frauenfelder Richter verurteilen einen Treuhänder wegen mehrfachen Steuerbetrugs Das Bezirksgericht Frauenfeld hat einen 61-jährigen Schweizer verurteilt, der als Mittäter mit fiktiven Rechnungen über Jahre knapp 2,7 Millionen Franken am Staat vorbeischleuste. Vor Gericht bestreitet der Beschuldigte die Tat nicht, spricht aber vom unternehmerischen Staat und den Segnungen Gottes. Samuel Koch 20.09.2021, 04.30 Uhr

Wegweiser zum Bezirksgericht Frauenfeld an der Zürcherstrasse 237a. Bild: Reto Martin

Der grösste Fehler seines Lebens. An diesem Geständnis hat vergangene Woche vor Bezirksgericht Frauenfeld niemand gezweifelt, als sich ein 61-jähriger Treuhänder wegen mehrfachen Steuerbetrugs und mehrfacher Urkundenfälschung verantworten musste. In mehreren Episoden während der rund zwei Stunden dauernden Verhandlung rückte der eigentliche Straftatbestand aber in den Hintergrund.

Der adrett gekleidete Mann mit Glatze und Geissbärtchen kam während der laufenden Strafuntersuchung zur Überzeugung, der Staat sei «eine kriminelle Organisation». Er liess das Mandat seines ersten Anwalts auslaufen, auch mit dem amtlich beigezogenen Verteidiger wollte er nicht kooperieren. «Ich bin der Mensch und nur Repräsentant der beschuldigten Person», sagt der Beschuldigte vor Gericht, zeigt sich zwar geständig, verweigert sonst aber grösstenteils die Aussage. Während Staatsanwalt und Verteidiger um Argumente für die rechtliche Würdigung feilschen, setzt der Beschuldigte seine Brille auf und macht fortlaufend Notizen, um dann im Schlusswort zu sagen:

«Leider Gottes konnten mehrere hier Anwesende nicht widerlegen, dass Staatsanwaltschaft, Gericht und Steuerverwaltung im Jahr 2000 in Firmen umgewandelt wurden.»

Er dankt, dass die Strafuntersuchung «so lange» gedauert habe. Das habe ihm ermöglicht, viel Unbekanntes zu erfahren, etwa über «die zwölf Vermutungen der BAR» (Britisch Accredited Registry Association). Seine Aussagen erinnern an Gerichtsverfahren gegen radikale Reichsbürger, die mit absurden Argumenten Staat und Justiz sämtliche Rechte abstreiten. Buchstäblich umgehauen hat den Beschuldigten, als er vom «riesen Gewinn» von Kanton und Bund erfahren habe. Er sagt:

«Niemand ist zu kurz gekommen. Und es wurde niemand geschädigt. Im Namen Gottes des Allmächtigen segne ich Euch alle.»

Niemand geschädigt? Das sieht die Staatsanwaltschaft völlig anders. Als Mittäter und geistiger Vater habe der Treuhänder mit dem Inhaber einer Transportersatzteilfirma aus der Region während fünf Jahren mit fingierten Rechnungen insgesamt 2,69 Millionen Franken an der Steuerbehörde vorbeigeschleust. «Wir sprechen hier von einem simplen und effektiven Vorgehen, um den Gewinn zu schmälern», sagt der Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsstraffälle und Organisierte Kriminalität vor Gericht.

Steuerausfälle von über einer halben Million

Die Firma wirtschaftete laut Anklageschrift nach dem Jahrtausendwechsel sehr erfolgreich, was ab 2009 zu Gewinnen von über einer Million Franken führte. Um Steuern zu sparen, ging der geständige und in einem anderen Verfahren involvierte Firmeninhaber auf den beschuldigten Treuhänder zu und beauftragte ihn, «sich etwas einfallen zu lassen».

Gesagt, getan. Der Beschuldigte schlug vor, das Geld durch 41 Rechnungen ohne reale Leistungen als fiktive Kreditoren auf Konti des Inhabers abfliessen zu lassen. Dem Inhaber gefiel die Idee, weshalb die beiden Jahr für Jahr zusammen fiktive Rechnungen eintippten, die Jahresabschlüsse türkten und so die Steuerbehörde «wissentlich und willentlich täuschten». Insgesamt entstand dadurch ein Schaden durch Steuerausfälle von knapp 560'000 Franken, wie der Staatsanwalt ausführt.

Der amtliche Verteidiger, der wegen des Sinneswandels seines Mandaten zunächst mit einem Antrag scheitert, dem Gericht die Zuständigkeit für den Fall abzusprechen, wehrt sich gegen die Verurteilung wegen der Mittäterschaft, sondern plädiert lediglich für einen Schuldspruch wegen Gehilfenschaft. Er sagt:

«Wer nicht profitiert, ist nicht Mittäter.»

Den Tatbestand der Urkundenfälschung sei nicht erfüllt, weil es gar nicht nötig gewesen sei, Dritte zu täuschen. Denn die Firma sei damals flüssig genug gewesen, um nicht mit den gefälschten Jahresabschlüssen Kredite aufnehmen zu müssen. Zudem sei sein Mandant geständig, reuig und nicht vorbestraft.

Über mehrere Jahre erhebliche kriminelle Energie

Nach der anonymen Anzeige des Sachbearbeiters, der über die ganze Zeit unwissentlich die falschen Rechnungen verbuchte, musste der Inhaber rund 3,5 Millionen Franken Steuern und Bussen an Kanton und Bund entrichten. Der Beschuldigte seinerseits bezahlte eine Busse von 15'000 Franken. Der Verteidiger erinnert deshalb vor Gericht an den Grundsatz «Ne bis in idem» – also das Verbot der doppelten Strafverfolgung.

Dem folgt auch das Gericht, das dem Treuhänder keine Busse aufbrummt. Dafür spricht es ihn des mehrfachen Steuerbetrugs und der mehrfachen Urkundenfälschung als Mittäter schuldig, was zu einer zwölfmonatigen bedingt ausgesprochenen Freiheitsstrafe führt. Anja Scholz als Vorsitzende Richterin sagt:

«Die Deliktsumme ist beträchtlich, es gab über mehrere Jahre erhebliche kriminelle Energie.»

Der Treuhänder habe in seiner beratenden Funktion mit erhöhter Berufspflicht in Kauf genommen, dass Dritte getäuscht werden konnten, weshalb auch der Tatbestand der Urkundenfälschung erfüllt sei.

Richterin Scholz reagiert zum Schluss auf den Vorwurf, niemand sei zu Schaden gekommen. «Das stimmt nicht», sagt sie. Profitiert habe der Staat erst durch die Strafzahlungen, nachdem er geschädigt wurde. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.