Hinterthurgauer wehrt sich gegen Betreibung

Bezirksgericht «Bevor eine Betreibung abgeschlossen ist, sind die neuen Steuern fällig»: Hinterthurgauer wehrt sich gegen erneute Betreibung – und erhält teilweise Recht Gemeinde, Kirchgemeinde und Kanton wollen von einem 49-Jährigen rund 7300 Franken an alten Steuerschulden eintreiben. Dieser zieht gegen die drei Institutionen vor Gericht. Er lebt mittlerweile zwar mit seiner Partnerin zusammen. Deswegen sei er aber nicht zu neuem Vermögen gekommen. Roman Scherrer Jetzt kommentieren 30.09.2021, 05.40 Uhr

Das Bezirksgericht muss wegen einer angefochtenen Betreibung das Existenzminimum des Klägers detailliert berechnen. Bild: Roman Scherrer

Ein solcher Fall ist selten. Ein Hinterthurgauer zieht die Politische Gemeinde Rorschacherberg, die Katholische Kirchgemeinde Region Rorschach und den Kanton St. Gallen vors Bezirksgericht Münchwilen. Es geht um Steuerschulden von 7347.05 Franken an seinem ehemaligen Wohnort, welche in einem Verlustschein verbrieft sind und das Steueramt Rorschacherberg mittels neuerlicher Betreibung nun einfordern will.

Grund dafür ist die neue Lebenssituation des Klägers. Vor gut einem Jahr ist er mit seiner Lebenspartnerin zusammengezogen. «Nur, weil sie sich die Wohnung alleine nicht hätte leisten können», sagt er. Nach der Trennung von ihrem Ex-Partner habe sie schnell eine neue Wohnung gebraucht.

Kläger: «Partnerin kann nicht für Kosten aufkommen»

Nachdem sie die gemeinsame Wohnung bezogen hatten, erklärt der 49-Jährige, habe er vom Steueramt Rorschacherberg Post erhalten. Für das Einfordern der alten Steuerschulden rechne es damit, dass seine Partnerin für je die Hälfte der Mietkaution und der Nebenkosten aufkommen muss. «Ich kann aber belegen, dass sie das nicht kann», sagt der Kläger. «Sie liegt mit ihrem Einkommen aktuell nur 60 Franken über dem Existenzminimum, das reicht beim besten Willen nicht.»

Zuvor habe sie gar mit rund 160 Franken unter dem Existenzminimum gelebt. Ausserdem müsse sie Unterhaltszahlungen für ihren in Deutschland lebenden Sohn bezahlen. Mit einer sogenannten Bestreitung neuen Vermögens will der Kläger nun per Gerichtsentscheid die erneute Betreibung verhindern.

Seine Steuern bezahle er nun grundsätzlich, sagt der Hinterthurgauer. Auf Nachfrage der Richterin erklärt er, dass die Lohnpfändung für die Steuern 2019 bald abgeschlossen sei. Er steckt allerdings in einem finanziellen Teufelskreis:

«Kurz bevor eine Betreibung abgeschlossen ist, sind jeweils immer wieder die neuen Steuern fällig.»

Das Problem sei, dass die aktuellen Steuern für die Berechnung des Existenzminimums nicht berücksichtigt werden. So komme er gar nie aus den Betreibungen raus.

Zu den finanziellen Problemen kommt für der Kläger auch fehlendes Glück. Ende 2020 verlor er seine Stelle. Die Kündigung erhielt er, weil sein ehemaliger Arbeitgeber das Lager, in welchem er arbeitete, nach Solothurn verlegte. Aufgrund eines Unfalls ist der 49-Jährige zudem arbeitsunfähig und lebt von einer Entschädigung der Suva. «Wie es weitergeht, weiss ich nicht.»

Beklagte bestehen auf Beteiligung der Lebenspartnerin

Die Klage sei abzuweisen, sagte der Vertreter der beklagten Parteien. Die Lebenspartnerin habe für die Hälfte der Mietnebenkosten aufzukommen. Die Ansicht des Klägers, dass die Steuern ab 2019 in der Lohnpfändung berücksichtigt werden können, sei falsch.

«Wenn er sich freiwillig um einen Abbau der Schulden bemüht hätte, könnte man sich überlegen, diese Beträge zu berücksichtigen.»

Den Aspekt, dass die Lebenspartnerin nicht für die Hälfte der Kaution aufkommen kann, lässt der Vertreter der Beklagten nicht gelten. Der Kläger habe nämlich die Kaution aus der vorherigen Miete zurückerhalten. Der Kläger entgegnet, er habe eine Kautionsversicherung abgeschlossen und deshalb nichts zurückerhalten. «Ich habe allerdings keine Unterlagen mehr dazu. Das zu beweisen wird also schwierig.»

Die Klage hat sich für ihn dennoch ausgezahlt – zumindest teilweise. Denn das Gericht kommt in seiner detaillierten Rechnung zum Schluss, dass der 49-Jährige im massgebenden Zeitraum von Juni 2019 bis Mai 2020 zu einem neuen Vermögen von 3825.90 Franken gekommen ist. Im Umfang von 3521.15 Franken – der Differenz zum Betrag des Verlustscheines – erhält der Kläger entsprechend Recht. Anteilsmässig, also zu 52 und 48 Prozent, müssen Kläger und die drei beklagten Institutionen die Gerichtskosten von 950 Franken bezahlen.