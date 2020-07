Freispruch statt Landesverweis: Bezirksgericht Arbon spricht 33-Jährigen vom Vorwurf der Kinderpornografie frei «In dubio pro reo»: Weil sich nicht nachweisen lässt, dass er kinderpornografisches Material konsumiert und verschickt hat, kann ein Ungar nicht schuldig gesprochen werden. Er entkommt damit auch einem Landesverweis. Christof Lampart 15.07.2020, 05.30 Uhr

Ein 33-jähriger Ungar musste sich vor dem Bezirksgericht Arbon verantworten. Bild: Reto Martin

Für den 33-jährigen Schlosser ging es am Montagvormittag vor den Schranken des Bezirksgerichts Arbon um viel. Denn hätte die Richterin im Sinne der Anklage geurteilt, so wäre der verheiratete Vater eines siebenwöchigen Kindes mitnichten glimpflich davongekommen. Statt «Freispruch in allen Punkten» hätte dann das Verdikt «Landesverweisung für fünf Jahre» gelautet. Auch wäre er dann zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 50 Franken bedingt erlassen bei einer Probezeit von vier Jahren und zur Busse von 400 Franken (oder vier Tage Freiheitsstrafe) verurteilt worden.