Bezirk Weinfelden mit den meisten Fällen: Thurgauer Corona-Lagebericht ist neu öffentlich Der Thurgauer Fachstab Pandemie will neuerdings seine Lageeinschätzung wöchentlich publizieren. Darin finden sich erstmals für die Öffentlichkeit Corona-Fallzahlen nach Bezirken. In den vergangenen Tagen gab es die meisten Fälle im Bezirk Weinfelden. Sebastian Keller 20.10.2020, 16.55 Uhr

Die steigende Anzahl Coronafälle schlägt sich auch in anderen Zahlen und Einschätzungen des Kantons nieder. Das zeigt sich im soeben veröffentlichen Lagebericht des Fachstabes Pandemie, bei dem die Fäden zur Krisenbewältigung zusammenlaufen.

So wurden in der vergangene Woche 1235 Personen positiv auf das Virus getestet, in der Vorwoche waren es 917.

In den letzten 14 Tagen wurden 4382 Personen negativ auf das Virus getestet, in der Vorperiode waren es 3848.

Auslastung Spitalkapazitäten: Diese hat sich von «sehr gute Verfügbarkeiten» zu «gute Verfügbarkeiten» gewandelt.

Das Contact-Tracing, das die Ansteckungsketten rückverfolgen soll, wurde aufgestockt. Das gab Gesundheitsdirektor Urs Martin bereits am Freitag bekannt. Nun zeigt es sich auch in den Zahlen:

Aktuell arbeiten 34 Mitarbeiter der Lungenliga Thurgau sowie 10 Angehörige Zivilschutz für das Contact-Tracing; in der Vorwoche waren es 28 Mitarbeitende der Lungenliga. Die Auslastung wird als hoch eingestuft.

Stellten die Verantwortlichen in der Vorwoche noch fest, dass viele Neuinfektionen im Familien- und Freundeskreis stattfinden, seien die Indexfälle nun «aufgrund der hohen Fallzahlen» nicht mehr nachvollziehbar.

Auch die Corona-Hotline, die alle Fragen rund um das Coronavirus beantwortet, ist mittlerweile hoch ausgelastet, in der Vorwoche war von einer mittleren Auslastung die Rede. 1009 Anfragen haben die Mitarbeiter der Hotline in der aktuellen Woche beantwortet, in der Vorwoche waren es 666. Wie letzte Woche an einer Medienorientierung zu erfahren war, gingen seit dem Beginn der Pandemie 14'000 Anrufe bei der Hotline ein.

Der Lagebericht erlaubt ferner einen Blick in die Rangliste, aus welchen Risikoländer die meisten Reiserückkehrer kommen:

Nordmazedonien Spanien Kosovo Bosnien und Herzegowina Serbien

Blick in die einzelnen Bezirke

Bislang verkündete der Kanton jeweils nur die Zahlen für den ganzen Kanton. Der publizierte Lagebericht erlaubt nun einen Einblick über die Verteilung der Corona-Fälle in den Gemeinden. Eine Aussage: In den vergangene 14 Tagen wurde in 74 der 80 Thurgauer Gemeinden mindestens eine Person positiv auf das Virus getestet. Die Stadt Weinfelden schwingt mit den meisten Fällen obenauf – wie viele es sind, wird nicht aufgeführt. Mindestens jedoch fünf. In der Vorperiode gab es mindestens einen Fall in 52 der 80 Gemeinden.

In den vergangenen 14 Tagen registrierten die einzelnen Bezirke unterschiedlich viele Fälle:

Weinfelden: 105

Frauenfeld: 82 (bevölkerungsreichster Bezirk)

Münchwilen 70 (bevölkerungsärmster Bezirk)

Arbon: 64

Kreuzlingen: 45

Wie der Kanton auf Twitter schreibt, will er den wöchentlichen Lagebericht jeweils am Dienstagnachmittag auf seiner Website publizieren.