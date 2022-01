Hinterthurgau: Gewinner und Verlierer der Strassennetzbereinigung

Bezirk Münchwilen Fischingen ist die Angeschmierte, für fünf Hinterthurgauer Gemeinden ändert sich nichts: Eine Übersicht zur Bereinigung des kantonalen Strassennetzes Der Grosse Rat will Anfang 2022 über die Bereinigung des Kantonsstrassennetzes befinden. Die Vorlage sieht vor, im ganzen Kanton rund 200 Kilometer Kantonsstrasse ins Netz der Gemeinden zu überführen. Die Hinterthurgauer Gemeinden sind davon unterschiedlich betroffen. Miguel Lo Bartolo Jetzt kommentieren 07.01.2022, 05.10 Uhr

Die pink gefärbten Strassen will der Kanton an die Gemeinden übergeben. Bild: PD

200 Kilometer Kantonsstrassen stehen zur Debatte. 35 davon betreffen den Bezirk Münchwilen. Geht es nach dem Kanton, sollen diese ins kommunale Strassennetz übergehen. Die fraglichen Strassen sind schwach befahren und haben «lokalen Charakter», erfüllen also keine kantonale Funktion. So fasst es zumindest das Departement für Bau und Umwelt zusammen. Für die Hinterthurgauer Gemeinden hätte die Netzbereinigung, sollte sie denn in dieser Form vom Grossen Rat gutgeheissen werden, unterschiedliche Folgen.

Für fünf Gemeinden änderte sich überhaupt nichts, für andere eine ganze Menge. Zu Ersteren gehören Bettwiesen, Eschlikon, Lommis, Rickenbach und Wilen. Sie müssten keinen einzigen Meter Kantonsstrasse übernehmen. Sirnach, Wängi, Aadorf und insbesondere Fischingen wären die Leidtragenden dieser Vorlage (siehe Tabelle).

Es ist klar, dass diese Übergabe nicht ohne Entschädigung vollzogen werden kann. Denn für die Gemeinden bedeutet ein umfangreicheres Strassennetz auch Mehraufwand im Betrieb und Unterhalt. Der Kanton sieht deshalb einerseits eine einmalige Abgeltung von 58,5 Millionen Franken vor. Diese «individuell berechnete, zweckgebundene Abgeltung» soll die Sanierungskosten für die betroffenen Strassenabschnitte innerhalb der nächsten 25 Jahre abdecken.

Dass die Abgeltung seitens des Kantons nicht proportional zur Länge der Strassenabschnitte erfolgt, liegt in der Natur der Sache. Nicht alle Abschnitte sind im gleich annehmbaren Zustand, nicht bei allen ist eine Sanierung innerhalb der nächsten 25 Jahre angezeigt. So ist beispielsweise zu erklären, dass Bichelsee-Balterswil für 740 Meter eine höhere Abgeltung einstreicht als Münchwilen für 1,58 oder Braunau für 2,73 Kilometer.

Zusätzlich zur einmaligen Abgeltung soll der Gemeindeanteil an den Verkehrssteuern um sechs Prozent erhöht werden. Das entspricht jährlich vier Millionen Franken, die auf 55 Gemeinden verteilt werden. An der Pressekonferenz von Mitte März 2021 sagte Kantonsingenieur Andy Heller:

«Der Kanton gibt den Gemeinden weiter, was er einspart.»

Mehr noch: Zur Vorlage gehört neben alledem eine generelle Erhöhung des Gemeindeanteils an den Verkehrssteuern um weitere vier Prozent. Letztlich stiege somit der Gemeindeanteil von 15 auf 25 Prozent. Oder in Franken: von 10 auf 17 Millionen.

Sanierungskosten für 25 Jahre gedeckt

Von diesen Anpassungen profitieren nun offenkundig all jene Gemeinden, die keine Strassenabschnitte zu übernehmen haben. Die besonders betroffenen Gemeinden stellen sich derweil die Frage, ob denn die Rechnung unterm Strich aufgeht. Nach den Berechnungen des Kantons sollten zumindest die nächsten 25 Jahre keine mageren werden. Aber was ist danach?

René Bosshart, Gemeindepräsident Fischingen. Bild: Olaf Kühne

Der Fischinger Gemeindepräsident, René Bosshart, nahm im Juli Stellung zur Netzbereinigung. Damals war die Vorlage noch in Vernehmlassung. Zur Finanzierung sagte er Folgendes:

«Die zusätzlichen Mittel decken die tatsächlichen Kosten nicht annähernd.»

Der Unmut fängt aber schon vorher an. Der Fischinger Gemeinderat erachtet nämlich das Kantonsstrassennetz auf seinem Gemeindegebiet als richtig klassiert. Bei den zur Diskussion stehenden Strassenabschnitten handelt es sich laut Bosshart um überregionale und interkantonale Verbindungen in die Kantone St.Gallen und Zürich. «Konsequenterweise sind diese auch in Zukunft als Kantonsstrassen zu klassieren», zitierte ihn diese Zeitung noch im Juli.

Das Kriterium einer schwachen Befahrung trifft in Fischingen teilweise wohl zu, der «lokale Charakter» der Strassen hingegen ist Auslegungssache.

Die markierten Strassenabschnitte sollen ins Fischinger Gemeindenetz überführt werden. Bild: PD

Die Pauschalisierung ist problematisch

Matthias Küng, Gemeindepräsident Aadorf. Bild: Reto Martin

Auch Aadorf ist stark von der Netzbereinigung betroffen. Gegen den Netzbeschluss per se sei nichts vorzubringen. «Ich verstehe, dass es diesen braucht – und unterstütze, dass man sich dieser Pendenz endlich annimmt», sagt Gemeindepräsident Matthias Küng. In der Vernehmlassung habe man dem Kanton indes diverse Bedenken kundgetan. «Das betrifft vor allem die Pauschalisierung.» Man störe sich etwa daran, dass der Kanton davon ausgeht, ein Kilometer Strasse koste im Unterhalt pauschal 20'000 Franken. Wenn man etwa den Winterdienst in Diessenhofen, auf einer Höhe von zirka 400 Metern, mit jenem in Fischingen vergleicht, stelle man schnell fest, dass die Aufwände stark voneinander abweichen. Also sei der Einzelfall zu berücksichtigen. Küng sagt:

«Die Verteilung darf nicht nach dem Giesskannenprinzip erfolgen.»

Die Gemeinden, die von der aktuellen Vorlage profitieren, zeigen sich laut Küng solidarisch. Sie haben unisono zum Ausdruck gebracht, dass sie sich nicht auf Kosten anderer Gemeinden an den Verkehrssteuern bereichern wollen.

Aadorfer soll rund 6,5 Kilometer ins kommunale Strassennetz übernehmen. Bild: PD

«Nicht ausgewogen und zu Ungunsten der Gemeinden»

Zwar ist Sirnach nicht vergleichbar stark vom Netzbeschluss betroffen wie andere Gemeinden im Bezirk Münchwilen. Nur eine Strasse ist gemäss DBU neu zu klassieren – jene Hauptstrasse nämlich, die im Osten der Gemeinde durch Busswil und zur Privatklinik Littenheid führt. Gemeindepräsident Kurt Baumann stört sich allerdings nicht minder an der Neuklassierung als sein Kollege aus Fischingen.

Baumann begründet seine Meinung: «Wir vertreten die Auffassung, dass die Klinik eine wichtige Institution für den gesamten Kanton ist. Die Zufahrtsstrasse, die im Übrigen auch vom öffentlichen Verkehr befahren wird, erfüllt klar die Kriterien einer Kantonsstrasse.»

Markiert ist die Hauptstrasse, die Sirnach ins Gemeindenetz überführen soll. Bild: PD

Als Präsident des Verbandes Thurgauer Gemeinden (VTG) sieht Baumann einen «dezidiert anderen Weg», die Pendenz des Netzbeschlusses zu erledigen. Im Anschluss an die Vernehmlassung beantragte der VTG in einer Stellungnahme ans DBU, dass der Netzbeschluss auf dem heute bestehenden Kantonsstrassennetz zu fassen ist. «Eine allfällige Bereinigung des Kantonsstrassennetzes, basierend auf dem heutigen Netz, kann nach erfolgtem Beschluss angepackt werden», heisst es darin.

Kurt Baumann, Gemeindepräsident Sirnach. Bild: Donato Caspari

«Wir erachten den Vorschlag als nicht ausgewogen und zu Ungunsten der Gemeinden umgesetzt.»

Kantonsingenieur Andy Heller beteuert auf Anfrage, dass die Gespräche zwischen dem Kanton und den tangierten Gemeinden zu leichten Anpassungen in der Vorlage geführt haben. Die überarbeitete Fassung wurde dem Grossen Rat zur Prüfung übergeben. Eine Stellungnahme des Parlaments ist laut Heller «in den nächsten Wochen» zu erwarten.

