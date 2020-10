Bewusst ungepflegt ist besser: Die Stadt Frauenfeld will den öffentlichen Grünraum umgestalten – vom englischen Rasen zur einheimischen Blumenwiese Vorteil naturnah: Die Stadt nimmt an einem kantonalen Artenvielfalt-Programm teil. Es geht um standortgerechte, einheimische und saisonale Bepflanzung. Beteiligt sind unter der Führung von Stadtrat Andreas Elliker der Werkhof und die Stadtgärtnerei. Mathias Frei 16.10.2020, 04.30 Uhr

Besprechen die Situation an der Murg unterhalb des Schlosses: Ali Sinani von der Stadtgärtnerei, Reto Baumgartner vom Werkhof und Stadtrat Andreas Elliker. Bild: Mathias Frei

Sich einfach mal in eine Wiese legen, die schon lange nicht mehr gemäht wurde, und der reichhaltigen Natur zuhören: Diese Erfahrung zu machen, empfiehlt Stadtrat Andreas Elliker. Artenvielfalt ist dem Vorsteher des Departements für Bau und Verkehr nicht nur beruflich als Biolandwirt, sondern auch politisch ein grosses Anliegen.

«Wir können im Bereich der Biodiversität mehr leisten.»

Das sagt Elliker und macht Ernst. Dies nicht nur, weil Biodiversität und Freiraumqualität auch ein aktueller Legislaturschwerpunkt des Stadtrats sind. Im Fokus stehen grössere Grünanlagen, nur wenige Quadratmeter grosse Freiflächen, Hecken oder auch Einzelbäume. Die Vernetzung dieser Anlagen ist Elliker wichtig. Er spricht von Grün-Autobahnen. Zudem ist hochwertiger Grünraum für die Stadtbevölkerung in Zeiten der inneren Verdichtung hochrelevant.

Aktuell sind 20 Gemeinden im Programm «Vorteil naturnah» ist eine Initiative des kantonalen Amts für Raumentwicklung und beabsichtigt die Schaffung naturnaher Flächen im öffentlichen Siedlungsraum. Wie es auf dem Online-Auftritt (vorteilnaturnah.tg.ch) heisst, sollen mit kurzfristigem Mehraufwand längerfristig attraktive, naturnahe und kostengünstige Freiflächen geschaffen werden. Dafür müssen konventionell gepflegte Grünflächen umgestaltet werden. Aktuell sind nebst Frauenfeld folgende «aktive Gemeinden» gelistet: Altnau, Amriswil, Arbon, Berlingen, Bottighofen, Eschlikon, Horn, Kesswil, Kradolf-Schönenberg, Kreuzlingen, Lengwil, Matzingen, Münchwilen, Roggwil, Romanshorn, Sirnach, Steckborn, Stettfurt, Tägerwilen und Tobel-Tägerschen. Geplant ist, dass bis 2023 rund 25 Gemeinden ein Grundlagenpapier erarbeiten und deren 20 die Aufwertungsmassnahmen umsetzen. (ma)

Die Stadt ist eine von aktuell 20 Programmgemeinden, die Teil der kantonalen Initiative «Vorteil naturnah» sind. Ziel dabei ist es, durch Umgestaltung von öffentlichem Grünraum naturnahe Flächen zu schaffen und so die Artenvielfalt zu steigern. Die Stadt hat departementsübergreifend ein Grundlagenpapier erarbeitet, das den Istzustand und das Potenzial für naturnahe Umgestaltung aufzeigt.

Davon abgeleitet gibt es einen Massnahmenkatalog. Beteiligt sind in Frauenfeld der Werkhof und die Stadtgärtnerei, politisch den Lead hat Elliker. Offizieller Startschuss für die Umsetzung der Massnahmen ist Anfang 2021. Ab dann läuft die dreijährige Leistungsvereinbarung mit dem Kanton. Im Rahmen von «Vorteil naturnah» schüttet der Kanton über die drei Jahre insgesamt 50'000 Franken an die Stadt aus, die den gleichen Betrag aufwenden muss.

Keine Kreisel mehr mit Bananenbäumen

Der Murgraum bietet viel Potenzial für naturnahe Umgestaltung. Bild: Andrea Stalder

Das kantonale Programm und vor allem dessen Absichten stossen bei den involvierten Personen der Stadt – Reto Baumgartner vom Werkhof und Ali Sinani von der Stadtgärtnerei – auf Begeisterung. Es sei im Übrigen nicht so, dass die Förderung von Biodiversität nun erst starten werde. «Schon seitens meines Vorgängers gab es Bemühungen zu Gunsten der Artenvielfalt», sagt Elliker. Auch die zuständigen Stellen seien schon länger dafür sensibilisiert.

«Als Stadt haben wir eine Vorbildfunktion für Private.»

Man könne Eigenheimbesitzer nicht von Steinwüsten oder Tujahecken abraten, aber selber auf einem Kreisel Bananenbäume pflegen, sagt der Stadtrat.

Osterglocken auf dem englischen Rasen im Burstelpark. Bild: Andrea Stalder

Konkret heisst das: Fokus auf einheimische, standortgerechte Bepflanzung oder auch Blumenwiesen statt englischem Rasen. «Am Anfang haben wir wohl eine gewisse Mehrarbeit, langfristig werden wir aber weniger Aufwand haben», erklärt Reto Baumgartner, Bereichsleiter Unterhalt Entwässerungsanlagen und damit beim Werkhof auch für den Naturschutz zuständig.

Ali Sinani, Vorarbeiter Stadtgärtnerei, ergänzt, mittelfristig sei es das Ziel, vermehrt einheimische Kulturen in der Friedhofsgärtnerei zu züchten. Denn durch den bewussten Entscheid zur Förderung der Biodiversität würden weniger einjährigen Blume benötigt. Sinani kann Entwarnung geben:

«Die Kreisel werden aber weiterhin bunt bleiben.»

Eine konkrete Massnahme der Stadtgärtnerei in diesem Bereich ist beispielsweise der Plan, dass in Teilen des Burstelparks Blumenwiesen angelegt werden. Der Werkhof wiederum setzt zum Mähen nur noch Balkenmäher ein, wie Baumgartner sagt. So wird die Fauna in der Wiese besser geschützt. Klar ist, dass der gesamte Murgraum noch sehr viel Potenzial bietet für naturnahe Aufwertungen. So steht die Programmteilnahme auch in Zusammenhang mit der Murgraum-Testplanung.

Der Murg-Auen-Park bietet bereits viel Biodiversität. Bild: Reto Martin

Was Stadtrat Elliker wichtig ist: «Naturnahe Umgestaltung heisst, dass wir Grünflächen bewusst weniger pflegen, damit die Natur Überhand nehmen kann.» Schneidet man zum Beispiel einen Teil der Grünflächen nicht, so ermöglicht dies Lebensraum für verschiedene Tierarten. Solche Massnahmen erforderten aber eine Sensibilisierung der Bevölkerung, sagt Sinani.

«Damit die Leute die Natur neu mit anderen Augen sehen können und sie wissen, warum wir das so machen.»