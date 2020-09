Bewegungsfreudige Katholikinnen feiern ihr Jubiläum in Wängi In diesem Jahr besteht der SVKT Frauensportverein Wängi seit 85 Jahren. Christoph Heer 21.09.2020, 16.30 Uhr

Präsidentin Luzia Brunner bei der Begrüssung. (Bild: Christoph Heer)

«Wir sind eine tolle Frauengruppe, in welcher Altersunterschiede absolut keine Rolle spielen. Wir turnen und bewegen uns nicht nur, wir geniessen auch Gemütlichkeit und Freundschaften während unserer unterschiedlichsten Anlässe.» Was Luzia Brunner, seit 15 Jahren Präsidentin des SVKT Wängi, damit meint, sind Grillabende, Maibummel, Pizzaplausch oder Vereinsreisen. «Natürlich steht bei uns die Freude an der Bewegung im Vordergrund, doch wer unsere 26 Vereinsmitgliederinnen kennt, der weiss, dass bei uns der Spass und der Zusammenhalt ebenso wichtig sind.»