Jubiläum: KTV Frauenfeld feiert 100 polysportive Jahre

Jubiläum 100 Jahre KTV Frauenfeld: Das ist eine bewegte Geschichte mit vielen sportlichen Ausschlägen Der KTV Frauenfeld lud am Samstag im Rahmen des Red-Lions-Day zum Jubiläumapéro auf die Kantonsschulsportanlage. Rund 30 Sportler, Funktionäre, Behördenvertreter und Sponsoren folgten der Einladung und schwelgten in polysportiven Erinnerungen. Manuela Olgiati 29.08.2021, 16.45 Uhr

Gruppenbild im Rahmen des 100-Jahr-Jubiläums: die offizielle Festgesellschaft auf dem Kantisportplatz. Bild: Manuela Olgiati

Der Red-Lions-Day am Samstag war mit einem Plauschturnier in der Kantisporthalle verknüpft. Auf der Zuschauergalerie unterhielt sich Fähnrich Daniel Ankele mit Gästen. Derweil am Jubiläumsapéro zu 100 Jahren KTV Frauenfeld eine Torte angeschnitten wurde. An der Feier nahmen rund 30 Sportler, Funktionäre Behördenvertreter und Sponsoren teil. Mitglieder des KTV (ursprünglich: Katholischer Turnverein) sind sportlich vielseitig. Michael Frei, ehemaliger Cheftrainer Leichtathletik, und Hanspeter Rohde, seit 45 Jahren Jugileiter, fassten die Vereinsgeschichte in einer Chronik zusammen. Erwähnt werden Persönlichkeiten und Turniere, die schweizweit Beachtung finden. Walter Ebinger etwa ist mit 97 Jahren das älteste Mitglied im Verein.