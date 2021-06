Frauenfeld Bewährtes Murggold bleibt, Tafelmeter kommt dazu In knapp einem Jahr steht das zweite Mitsommerfest in Frauenfeld vor der Tür. Jetzt gibt das OK neue Details bekannt. Es soll eine interaktive Gelände- und Programmübersicht für die Besucher geben. 22.06.2021, 04.00 Uhr

Das Mitsommerfest in Frauenfeld vor zwei Jahren. Bild: Donato Caspari (15.06.2019)

Noch etwas weniger als 365 Tage noch müssen sich die Frauenfelderinnen und Frauenfelder gedulden, bis das Mitsommerfest 2022 vom 17.-19. Juni 2022 über die Bühne geht. Jetzt gibt das OK nach dem ersten Informationsanlass für die lokalen Vereine weitere Details zum zweiten Stadtfest nach 2019 bekannt. Um die Vereine bei der Entwicklung erster Ideen noch besser unterstützen zu können, plant das OK für Ende August ein sogenanntes «Speed Dating», bei dem die Vereine zum einen lokale Lieferanten, aber auch andere Vereine besser kennenlernen und eine mögliche Zusammenarbeit prüfen können. Das Angebot richtet sich auch an Vereine, die bisher noch nicht mit dem Mitsommerfest-OK in Kontakt getreten sind.