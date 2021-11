Thurgauer Bevölkerung wächst und wird markant älter

Bevölkerungswachstum Der Kanton Thurgau zieht weiterhin Zuwanderer an – und die Zahl der älteren Menschen nimmt markant zu Bis zum Jahr 2040 wächst die Thurgauer Bevölkerung um rund 50'000 auf mehr als 335'000 Menschen an. Zugleich nimmt der Anteil der Pensionierten um 65 Prozent auf 85'000 zu. Das geht aus den aktuellen kleinräumigen Bevölkerungsszenarien für den Kanton Thurgau 2020–2040 der Dienststelle für Statistik hervor. Hans Suter 16.11.2021, 18.30 Uhr

Die Pensionierten werden immer mehr zum Wirtschaftsfaktor. Die Zahl der Seniorinnen und Senioren ab 80 Jahren wächst am meisten. Symbolbild: PD

Ein vierzehnjähriger Oberstufenschüler sitzt gelangweilt vor dem Computerbildschirm. Der Avatar der Klassenlehrerin nimmt im Geschichtsunterricht die Coronapandemie durch, die Anfang der 2020er-Jahre im Thurgau und auf allen Kontinenten der Erde gewütet hat. Wie öde, wen interessiert das schon! Doch er muss sich zusammenreissen, morgen steht eine Prüfung über Covid-19 an. Dabei wäre er viel lieber draussen. Denn der lähmende Fachkräftemangel in Gewerbe und Dienstleistung sorgt für lukrative Gelegenheitsjobs für Jugendliche. Ihre Auftraggeber sind vor allem Rentnerinnen und Rentner – schliesslich ist jede vierte Person im Thurgau im Pensionsalter. Wir schreiben das Jahr 2040.

Bevölkerungsszenarien sind keine Prognosen Ein Bevölkerungsszenario ist ein gerechnetes Modell, welches zeigt, wie sich die Einwohnerzahl unter gewissen Annahmen entwickeln wird. Nicht alle Faktoren, welche die tatsächliche Entwicklung beeinflussen, können in einem Modell berücksichtigt werden. Im Gegensatz zu einer Prognose (Vorhersage) basiert ein Szenario auf vorher definierten Grundannahmen für die Zukunftsbilder. Den Anfangsbestand der Szenarien bildet die ständige Wohnbevölkerung per 31. Dezember 2020 gemäss kantonaler Bevölkerungserhebung. Im Modell wird der Bestand durch die Addition von Geburten und Zuzügen abzüglich der Sterbefälle und Wegzüge fortgeschrieben. Das Bundesamt für Statistik (BFS) erstellt alle fünf Jahre Szenarien für die Gesamtschweiz und die Kantone. Die Bundesszenarien sind – anders als die kleinräumigen Szenarien – nur auf Ebene Gesamtkanton verfügbar. Die Dienststelle für Statistik des Kantons Thurgau hat zusammen mit einer Arbeitsgruppe drei Szenarien erstellt. Diese unterscheiden sich lediglich in den Annahmen zur Wanderung. Die übrigen Annahmen sind in allen drei Szenarien identisch. Das Szenario «Mittlere Zuwanderung» geht im Wesentlichen von einer Zuwanderung aus dem Ausland wie im Schnitt der letzten fünf Jahre aus. Dieses Szenario dient als Referenzszenario. Das zweite Szenario geht von einer schwächeren, das dritte von einer höheren Zuwanderung aus. Das Szenario «Höhere Zuwanderung» wird als wenig wahrscheinlich eingeschätzt. In diesem Szenario ist vor allem die Zuwanderung aus anderen Kantonen im Vergleich zur beobachteten Entwicklung der letzten Jahre überdurchschnittlich hoch. (hs)

Wie viele Menschen werden in zwanzig Jahren im Thurgau wohnen? Wie viele im Oberthurgau, wie viele im Südthurgau? In welchen Regionen wird die Zahl älterer Menschen besonders stark zunehmen? Solche und ähnliche Fragen beantworten die neuen kleinräumigen Bevölkerungsszenarien 2020-2040 der Dienststelle für Statistik des Kantons Thurgau. Kleinräumig heisst, dass die Szenarien im Gegensatz zu jenen des Bundes auch für Teilgebiete des Kantons wie beispielsweise Bezirke vorliegen. Das macht es besonders spannend.

Kantonsstatistikerin Ulrike Baldenweg. Donato Caspari

Es wurden drei Szenarien gerechnet. Sie unterscheiden sich lediglich in den Annahmen zu den Wanderungsbewegungen, «weil hier die Unsicherheiten am grössten sind», wie Ulrike Baldenweg, Leiterin der Dienststelle für Statistik, sagt. Das Szenario «Mittlere Zuwanderung» wird als wahrscheinlichstes Szenario eingeschätzt. Es gilt als Hauptszenario und geht von einer durchschnittlichen Zu- und Abwanderung wie in den letzten Jahren aus.

Thurgau wächst weiterhin überdurchschnittlich

Das erste Fazit lautet: Gemäss den drei Szenarien wird die Bevölkerung in den nächsten zwanzig Jahren weiter zunehmen. Und das im Vergleich zur Gesamtschweiz überdurchschnittlich. Das Wachstum wird sich aber im Laufe der Zeit abschwächen. Einerseits wird der Geburtenüberschuss (Geburten minus Todesfälle) geringer, anderseits lässt langfristig die Zuwanderung in allen Szenarien nach. Beides wirkt sich dämpfend auf die Wachstumsraten aus. Im Szenario «Mittlere Zuwanderung» wächst die Bevölkerung von 282'080 (2020) auf über 335‘000 Personen bis ins Jahr 2040. Dies sind 19 Prozent oder rund 53‘000 Einwohnerinnen und Einwohner mehr als heute. Im Szenario «Schwächere Zuwanderung» nimmt die Bevölkerung um rund 39‘000 Personen oder 14 Prozent zu. Im Szenario «Höhere Zuwanderung» beträgt der Zuwachs 22 Prozent, was 63‘000 Personen entspricht.

Auswirkungen der Coronapandemie Die Annahmen der BFS-Szenarien wurden vor dem Ausbruch der Coronapandemie getroffen. Als die Annahmen für die Thurgauer kleinräumigen Szenarien Anfang 2021 nochmals überprüft wurden, schätzten das BFS und die meisten Kantone die Auswirkungen der Coronapandemie als von kurzfristiger Natur ein. Im Thurgau kam es 2020 zwar zu vermehrten Todesfällen, was den Geburtenüberschuss dämpfte, die Zuzüge wurden durch die Coronapandemie jedoch nicht abgeschwächt. Der Anstieg der Todesfälle war im Thurgau im Vergleich zur Gesamtschweiz glimpflich. (hs)

Doch woher kommen diese Menschen? Laut Ulrike Baldenweg wird das Bevölkerungswachstum im Szenario «Mittlere Zuwanderung» wie in den letzten Jahren zur einen Hälfte vom interkantonalen, zur anderem vom internationalen Wanderungssaldo (Einwanderung minus Auswanderung) getragen. In den letzten Jahren hatten viele Zuzüger aus dem Ausland eine deutsche (30,8%), italienische (13,1%), polnische (9%) oder ungarische (8,8%) Staatsangehörigkeit. Die Statistikerin sagt aber:

«In den Bevölkerungsszenarien haben wir jedoch keine Annahmen darüber getroffen, aus welchen Ländern die künftigen Zuwanderer kommen.»

In den vergangenen Jahren war der grösste Teil des Bevölkerungswachstums auf den Wanderungsgewinn zurückzuführen, vor allem auf jenen aus dem Ausland. Die Ein- und Auswanderungen hängen eng mit der wirtschaftlichen Situation der Schweiz zusammen. Künftig dürfte die demografische Alterung der Bevölkerung in vielen europäischen Ländern, insbesondere auch in Deutschland, dazu führen, dass es weniger Personen im erwerbsfähigen Alter gibt, die in den Thurgau einwandern könnten. Zudem dürfte die verstärkte Konkurrenz um Fachkräfte die Rekrutierung von Arbeitskräften ab etwa 2030 erschweren. In allen drei Szenarien flacht daher die Einwanderung langfristig ab. Der Wanderungssaldo (Einwanderung minus Auswanderung) bleibt aber in jedem Szenario positiv.

Bezirk Münchwilen wächst am stärksten

Zweites Fazit: Auf Bezirksebene ist das Wachstum gemäss den Szenarien recht ausgewogen. Im Szenario «Mittlere Zuwanderung», welches als am wahrscheinlichsten gilt, liegt der kumulierte Bevölkerungszuwachs 2020 bis 2040 je nach Bezirk zwischen 18 und 20 Prozent. Das stärkste Wachstum zeigt der Bezirk Münchwilen. Im Szenario «Schwächere Zuwanderung» beträgt das Wachstum je nach Bezirk zwischen 12 und 15 Prozent, ebenfalls mit Münchwilen zuvorderst. Im Szenario «Höhere Zuwanderung» zählen die Bezirke im Jahr 2040 zwischen 21 und 23 Prozent mehr Einwohnerinnen und Einwohner als 2020. Den grössten Zuwachs erfahren in diesem Szenario die Bezirke Arbon und Münchwilen.

Immer mehr ältere Menschen

Drittes Fazit: Es gibt immer mehr ältere Menschen im Thurgau. Die Spitze der Alterspyramide verbreitert sich besonders stark. Bis zum Jahr 2040 werden – je nach Szenario – zwischen 64 und 65 Prozent mehr über 65-Jährige im Thurgau leben als 2020. Dies ist in dieser Alterskategorie ein Plus von 33'000 bis 34'000 Personen. Zum Vergleich: Frauenfeld, die grösste Stadt im Thurgau, zählte Ende 2020 rund 25‘800 Einwohnerinnen und Einwohner.

Die Zahl der Seniorinnen und Senioren ab 80 Jahren wächst am meisten. In allen drei Szenarien werden im Jahr 2040 mehr als doppelt so viele über 80-Jährige im Thurgau wohnen als heute. Daran ändert laut Ulrike Baldenweg auch die Zuwanderung wenig:

«Die künftigen Zuzüge aus dem In- und Ausland halten die demografische Alterung nicht auf, sie wirken sich lediglich auf das Ausmass des Bevölkerungswachstums insgesamt aus.»

In allen drei Szenarien steigt der Anteil der Personen ab 65 Jahren deutlich. Im Jahr 2040 wird jede oder jeder Vierte im Rentenalter sein. Im Jahr 2020 waren 18 Prozent der Bevölkerung über 65 Jahre alt.

Geringe Zunahme der Personen im Erwerbsalter

Viertes Fazit: Der Anteil der Personen im erwerbsfähigen Alter (20- bis 64-Jährige) nimmt in den nächsten zwanzig Jahren ab. Und zwar von 62 Prozent im Jahr 2020 auf 55 Prozent im Jahr 2040. Die Altersgruppe wächst um moderate 6 Prozent. Innerhalb der 20- bis 64-jährigen Bevölkerung gewinnen die Älteren (40- bis 64-Jährige) an Gewicht. Die jüngere Gruppe nimmt im Szenario «Mittlere Zuwanderung» nur minim zu. Im Szenario «Schwächere Zuwanderung» werden 2040 weniger 20- bis 39-Jährige im Thurgau leben als heute. Die an Ort zur Verfügung stehenden Nachwuchskräfte werden sich auf dem Thurgauer Arbeitsmarkt demnach verknappen.

Stabiler Anteil der unter 20-Jährigen

Fünftes Fazit: Durch Geburten und Zuzüge werden im Jahr 2040 mehr Kinder und junge Menschen unter 20 Jahren im Thurgau leben als heute. Im Szenario «Mittlere Zuwanderung» beträgt der Zuwachs junger Menschen 9000 Personen oder 16 Prozent. Je nach Szenario sind es bis zum Jahr 2040 zwischen 5300 und 11‘600 Kinder und junge Erwachsene mehr. Ihr Anteil an der Bevölkerung bleibt recht stabil.

Wie heute wird in allen drei Szenarien im Jahr 2040 jede oder jeder Fünfte unter 20 Jahre alt sein. Im Szenario «Mittlere Zuwanderung» wohnen im Jahr 2040 rund 15'300 unter 5-Jährige im Thurgau. Dies sind 3 Prozent oder 400 Kleinkinder mehr als im Jahr 2020.