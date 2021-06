Kommunalplanung Wagenhausen - Interesse an Ortsplanungsrevision

Bevölkerungsinformation Wagenhausen darf nur noch wenig wachsen: Grosses Interesse an der Vernehmlassung zur Ortsplanungsrevision der Untersee-/Rhein-Gemeinde Viel Volk fand sich am Donnerstagabend für eine Infoveranstaltung der politischen Gemeinde ein. Grundlage der aktuellen Revision bildet der Umstand, dass das bestehende Baugebiet für die kommenden 15 Jahre als ausreichende dimensioniert gilt. Deshalb braucht es eine massvolle Siedlungsentwicklung nach innen. Margrith Pfister-Kübler 11.06.2021, 16.35 Uhr

Wagenhausen liegt direkt am Rhein etwas oberhalb der grossen Kiesbank Laui. Bild: Ernst Hunkeler

«Vor drei Jahren startete die Planungsgruppe mit den Arbeiten», sagte Gemeindepräsident Roland Tuchschmid und freute sich am Donnerstagabend über das grosse Interesse an der Infoveranstaltung zur Kommunalplanungsrevision Wagenhausen in der Turnhalle Kaltenbach.