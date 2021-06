Bettwiesen: Gruppe sammelt Spenden gegen 5G-Antenne

Bettwiesen «Nicht bereit, Kosten alleine zu tragen»: Interessengemeinschaft sammelt Spenden für Rechtsweg gegen 5G-Antenne Seit 2019 verhindert die Interessengemeinschaft Bettwiesen stoppt 5G den Bau einer Mobilfunkantenne im Dorf. Die Bewilligung ist dennoch erteilt. Die Antennengegner sammeln nun Geld, um sich bis vor Verwaltungsgericht gegen den Bau zu wehren. Roman Scherrer 01.06.2021, 04.30 Uhr

Ueli Zürcher, Kopf der Interessengemeinschaft Bettwiesen stoppt 5G, vor dem Bauvisier der geplanten Antenne an der Schulstrasse. Bild: Andrea Stalder

Wer vor Gericht klagen will, muss das nötige Kleingeld beiseite haben. Dessen ist sich Ueli Zürcher bewusst. In den aktuellen Bettwieser Gemeindenachrichten hat er genau aus diesem Grund einen Beitrag platziert, der aufhorchen lässt. Im Namen der Interessengemeinschaft (IG) Bettwiesen stoppt 5G ruft er zu einer Spendensammlung, um einen Rechtsweg beschreiten zu können. Das Ziel: Den Bau einer Mobilfunkantenne an der Schulstrasse 13 in Bettwiesen verhindern – oder zumindest verzögern.