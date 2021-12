Bettwiesen «Kann nicht sein, dass einzelne Anwohner über die Strassenbeleuchtung entscheiden» – ehemaliger Gemeindeammann kritisiert Tiefbauamt An der Bettwieser Gemeindeversammlung von Mitte November wurde über die Strassenbeleuchtung an der Hauptstrasse diskutiert. Das kantonale Tiefbauamt hatte auf Geheiss dreier Anwohner hin die Kandelaber gedimmt. Alt Gemeindeammann Clemens Dahinden kritisierte die Massnahmen scharf. Das Tiefbauamt hat sich mittlerweile auf einen Kompromiss eingelassen. Miguel Lo Bartolo Jetzt kommentieren 21.12.2021, 16.50 Uhr

In der Kurve beim südlichen Bettwieser Dorfeingang leuchteten die Strassenlampen während einiger Wochen nur noch bis 21 Uhr. Bild: PD

Verkehrsfragen bewegen im Hinterthurgau. Unlängst waren es Fussgängerstreifen in Fischingen, die vom kantonalen Tiefbauamt entfernt wurden, die mangelhaften Velowege in der gesamten Region oder eine Verkehrssignalisation an der Sirnacher Spange Hofen, die wegen vermehrter Unfälle optimiert werden musste. Mit der Handhabe des Kantons sind selten alle einverstanden.

Clemens Dahinden, ehemaliger Gemeindeammann Bettwiesen. Bild: PD

So gesehen ist Clemens Dahinden, ehemaliger Gemeindeammann von Bettwiesen, nur einer von vielen mit diesbezüglichen Anliegen. Auch er stört sich an einem Entscheid des kantonalen Tiefbauamts. Dieses hat nämlich die teilweise Abschaltung der Strassenbeleuchtung beim südlichen Bettwieser Dorfeingang veranlasst. Die Lampen an der Kantonsstrasse brennen nur noch bis 21 Uhr.

Die Prüfung des kantonalen Tiefbauamtes sei auf Geheiss dreier Anwohner iniziiert worden, wie Dahinden an der Gemeindeversammlung vom 17. November erfahren hat. Er sagt:

«Es kann doch nicht sein, dass einzelne darüber entscheiden können, wie die Beleuchtung an der Kantonsstrasse betrieben wird.»

Unzufrieden mit Antworten des Kantonsingenieurs

Dahinden habe sich an der Versammlung bereits kritisch zu Wort gemeldet und im Anschluss daran noch mit Gemeindepräsident Patrick Marcolin gesprochen. Dieser habe ihn mit der Aussage vertröstet, dass der Kanton zuständig sei.

Auf seiner Suche nach Antworten, wandte sich Dahinden also an Kantonsingenieur Andy Heller. Doch auch dessen Ausführungen liessen «zu wünschen übrig».

Andy Heller, Kantonsingenieur. Bild: Reto Martin

Heller schreibt, alle Fahrzeuge müssten gemäss Strassenverkehrsgesetz mit einer funktionierenden Beleuchtung ausgestattet sein und ihre Geschwindigkeit den örtlichen Verhältnissen anpassen. «Für die Motorfahrzeuge ist somit eigentlich keine Strassenbeleuchtung erforderlich.» Des Weiteren seien im Rahmen der Sanierung der Hauptstrasse die Unfälle zwischen 2013 und 2017 ausgewertet worden. In diesem Zeitraum haben sich deren 13 ereignet, «sieben im Bereich der Kurve und darunter keine schweren mit Todesfolgen».

Im Zuge der Strassensanierung sei überdies auch die Beleuchtung saniert worden. «Wie üblich und normgerecht», hält Heller fest. Bei der Kurve seien drei Leuchten dazugekommen, um die Gleichmässigkeit der Beleuchtung sicherzustellen. Einzelne Anwohner am Langacker und am Stägenacker fühlten sich durch die neue Beleuchtung gestört, woraufhin das Tiefbauamt die einzelnen Leuchten gedimmt hat.

Dass die Kandelaber zwischenzeitlich nicht mehr um 24 Uhr, sondern bereits um 21 Uhr ausgeschaltet wurden, erachtete Heller zwar als vertretbar. Nebst dem «Schutz der Anwohner» führte er auch das Argument ins Feld, dass dadurch die Lichtemissionen gemindert werden. Heller sagt:

«Wir haben bis heute keine negativen Rückmeldungen dazu erhalten.»

Dahinden zeichnet ein anderes Bild. Seinem Vernehmen nach gab es an der Bettwieser Gemeindeversammlung von Mitte November «nur Kopfschütteln zur heutigen Situation». Schliesslich seien neben Motorfahrzeugen auch Velofahrer und Fussgänger auf der Kantonsstrasse unterwegs. Die ganze Gemeinde, inklusive Gemeinderat, wünscht sich eine einheitliche Beleuchtungsdauer, will Dahinden wissen.

Was Dahinden indes nicht weiss, ist, dass sich das kantonale Tiefbauamt unlängst in Absprache mit der politischen Gemeinde und den Technischen Werken Bettwiesen auf einen Kompromiss eingelassen hat. Die Kantonsstrasse wird im Kurvenbereich wieder bis 24 Uhr, aber weiterhin gedimmt, beleuchtet. Damit ist denn auch die einheitliche Beleuchtungsdauer gewährleistet. Für Dahinden bleibt als letztes Ärgernis, dass «offenbar jeder Anwohner eine Sonderlösung beantragen kann».

