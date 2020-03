Betreuungsangebot und Fernunterricht: So reagiert die Thurgauer Regierung auf die Schliessung der Schulen Der Bundesrat hat entschieden, den gesamten Schulbetrieb bis zum 4. April einzustellen. Der Kanton Thurgau hat entsprechende Entscheide erlassen. Die ersten Massnahmen betreffen die kommenden zwei Schulwochen bis zu den Frühlingsferien. 14.03.2020, 15.11 Uhr

Die Klassenzimmer bleiben voraussichtlich bis Anfang April leer. Bild: Attila Balazs / EPA

(red/nat) Um die Weiterverbreitung des Corona-Virus einzudämmen, hat der Bundesrat Coronavirus alle Präsenzveranstaltungen an Schulen, Hochschulen und Ausbildungsstätten untersagt. Der Kanton Thurgau stellte am Samstag verschiedene Erlasse in einer Medienmitteilung vor. Die Schulen im Kanton Thurgau werden verpflichtet, diejenigen Eltern zu unterstützen, die keine Betreuungsangebote sicherstellen können, heisst es im Communiqué.