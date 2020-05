Besuchsverbot in Thurgauer Heimen fällt bereits am Sonntag – Verband wird vom Entscheid des Kantons überrumpelt: «Wie eine Ohrfeige für unseren bisherigen Einsatz»

«Unwürdig»: Kritik an Coronamassnahmen in Thurgauer Altersheimen – Forderung: Tägliche Spaziergänge und Besuche sollen möglich sein

Die Besuchsregeln in den Thurgauer Altersheimen sollen weiter gelockert werden. Angehörige kritisieren in einem Brief an den Thurgauer Regierungspräsidenten Jakob Stark die jetzige Lösung.