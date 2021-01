Besuchsverbot Ethikforum des Kantonsspitals Münsterlingen wendet sich an Öffentlichkeit: Spitalpersonal wünscht sich Verständnis Ärzte und Pflegepersonen sind in der Coronapandemie stark gefordert. Dazu kommt der Ärger mancher Angehöriger über das Besuchsverbot. Das ungeduldige und teils aggressive Drängen sei zusätzlich kräftezehrend. Larissa Flammer 04.01.2021, 18.05 Uhr

Das Pflegepersonal ist telefonisch mit Angehörigen in Kontakt. Bild: Peter Klaunzer/Key (Basel, 28. Dezember 2020)

Die Diskussionen um das Coronavirus und die Massnahmen gegen dessen Verbreitung sind hitzig. «Wer in einem Spital Erkrankte und ihre Angehörigen begleitet, kann nicht für alle Argumente Verständnis aufbringen», schreiben die beiden Co-Leiterinnen des Ethikforums des Kantonsspitals Münsterlingen in einer Medienmitteilung.

Ärzte und Pflegende wünschen sich gemäss dem Schreiben mehr Zustimmung aus der Bevölkerung zu Entscheidungen, die Verzicht bedeuten, wie das in den Einrichtungen der Spital Thurgau bestehende Besuchsverbot. Und sie wünschen sich mehr Selbstverantwortung beim Kampf gegen die Coronapandemie.

Sensibel für Ausnahmesituationen

Die Lebensqualität der Patienten zu verbessern, sei das oberste Ziel der Behandlungsteams der Spital Thurgau AG. «Dass Lebensqualität neben der körperlichen auch die psychische, soziale und spirituelle Dimension umfasst, steht dabei ausser Frage», schreibt das Ethikforum. Doch das Besuchsverbot in Spitälern sei eine Notwendigkeit.

Seinen Ehemann, seine Mutter oder den Bruder ins Spital bringen zu müssen und dann Tage oder Wochen nicht besuchen zu können, sei belastend. Für diese schwierigen Ausnahmesituationen hätten die Teammitglieder der Intensivstation Verständnis.

«Wir wünschten es doch auch anders. Aber wenn wir das Beste für unsere Patienten erreichen wollen, müssen wir sie vor weiteren Risiken schützen und beste intensivmedizinische Bedingungen schaffen», wird Tobias Hübner, der ärztliche Leiter der Intensivstation am Kantonsspital Münsterlingen, in dem Text zitiert. Er fügt hinzu:

«Ungeduldiges, ja aggressives Drängen ist kräftezehrend, aber nicht behandlungsdienlich. Sie ahnen nicht, was wir am Telefon mitunter zu hören bekommen.»

Trotz oder gerade wegen dieser für alle belastenden Situation führe das Behandlungsteam mit den Angehörigen eines jeden Patienten tägliche Telefongespräche und setze vor allem auch mediale Möglichkeiten ein, um die Entfernung zu überbrücken: Fotos via E-Mail, Facetime- und Videokonferenz-Gespräche. Kommen Patienten trotz aller Bemühungen an ihrem Lebensende an, werden zur Sterbebegleitung auch Besuche ermöglicht.

Personal verzichtet ebenfalls auf vieles

Auch am Lebensbeginn gibt es derzeit Besuchsbeschränkungen. Zur Geburt ist eine Begleitperson, in der Regel der Vater, zugelassen, ebenso während des Wochenbettes. «Ich ermutige die Mütter, nicht vorschnell nach Hause gehen zu wollen. Mit dem Neugeborenen sind sie – denken wir an die gegenwärtige Pandemiesituation – gerade auf der Frauenklinik in den ersten Tagen an einem risikoarmen Ort», sagt Markus Kuther, Chefarzt der Frauenklinik in Münsterlingen, gemäss der Mitteilung. «Die Besuchseinschränkung im Rahmen des Wochenbettes ist sinnvoll um der Risikobegrenzung willen», fügt er hinzu. Kein Verständnis hat er für Betroffene, die diese Regelung nicht akzeptieren wollen.

Das Ethikforum weist darauf hin, dass das Spitalpersonal durch diese Pandemie stark gefordert ist und über Monate einen hohen Einsatz leistet. Die tägliche Arbeit bringe grosse zusätzliche Herausforderungen und Belastungen. An den Rahmenbedingungen könnten die Einzelpersonen nichts ändern – auch sie hätten es lieber anders. Daher schätze es das Gesundheitspersonal, wenn die fachlichen Leistungen, aber auch das persönliche und zwischenmenschliche Engagement nicht durch «Nebengeräusche» zusätzlich strapaziert werde. Auch für sie bedeute diese Krise mancherlei Einschränkung und erheblichen Verzicht – auch persönlich und sozial.