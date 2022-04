Stadt Frauenfeld zahlt Werkhofangestellten Winterdienst nach

Besoldung Auch Stand-by muss sich lohnen: Stadtrat Frauenfeld zahlt Werkhofmitarbeitenden Winterdiensteinsätze rückwirkend nach Knapp 20 Angestellte des städtischen Werkhofs dürfen sich freuen. Weil sich herausgestellt hat, dass der Winterdienst in den vergangenen fünf Jahren nicht einheitlich vergütet wurde, erhalten sie nun rückwirkend Nachzahlungen in der Höhe von insgesamt 420'000 Franken. Damit sich das nicht wiederholt, überprüft der Stadtrat nun die entsprechenden Reglemente und Verordnungen. Mathias Frei 05.04.2022, 16.00 Uhr

Ein Lastwagen mit Pfadschlitten unterwegs in Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder (15. Januar 2021)

Jede Nacht könnte der Telefonanruf kommen. Und dann muss es schnell gehen. Denn Schnee und Eisglätte machen keine halben Sachen. Das ist der Alltag von Mitarbeitenden des städtischen Werkhofs in den Wintermonaten. Wer Winterdienst macht, muss jeweils eine Woche am Stück rund um die Uhr erreichbar und innert Kürze im Werkhof sein – ob das nun mittwochnachts um 4 Uhr ist oder am Sonntagnachmittag. Doch es gibt auch Zeiten ohne Einsätze. Einsatzbereit muss man gleichwohl sein. Und genau um diese Stand-by-Zeit geht es.