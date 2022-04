Kosten für Sprachkurse führt den Thurgau wieder vor Bundesgericht

Beschwerde Umstrittene Elternbeiträge: Das Thurgauer Volksschulgesetz kommt wieder auf den Prüfstand Wegen Kosten für obligatorische Deutschkurse fremdsprachiger Kinder ziehen zwei Thurgauer ein zweites Mal gegen den Kanton vor Bundesgericht. Der Fall ist ähnlich gelagert wie jener vor fünf Jahren, als die Bundesrichter den Kanton wegen eines Verstosses gegen die Bundesverfassung zurückpfiffen. Silvan Meile Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Frühe Sprachförderung: In der Spielgruppe lernen dreijährige Kinder Deutsch. Bild: Nicole Nars

Das Thurgauer Volksschulgesetz macht erneut einen Ausflug nach Lausanne. Zwei Privatpersonen reichen am Bundesgericht Beschwerde gegen den Kanton ein. Die Kontroverse dreht sich um fremdsprachige Kinder, die beim Eintritt in den Kindergarten kein oder kaum Deutsch sprechen, dem Unterricht nicht folgen können.

Das will man im Thurgau verhindern. Deshalb sollen künftig die Sprachkenntnisse aller Dreijährigen erfasst werden. Stellt sich heraus, dass ein Kind zu wenige Deutsch spricht, muss es für ein Jahr während vier bis sechs Stunden pro Woche eine Spielgruppe besuchen. Dort soll es auf spielerische Art Deutsch lernen. Ein «selektives Obligatorium» hat der Thurgauer Grosse Rat mit einer Änderung im Volksschulgesetz im vergangenen November verabschiedet.

Die Beschwerde ans Bundesgericht dreht sich nicht um die Frage, ob solche Sprachkurse rechtens sind. Es geht um die Beiträge, die von den Eltern dafür erhoben werden können. Einkommensabhängig soll für die Erziehungsberechtigten diese staatlich verordnete Frühförderung bis zu 800 Franken kosten.

Sprachförderung ja, aber unentgeltlich

Hinter der Beschwerde stehen Valentin Huber, Pädagoge und Jurist, sowie Jürg Brühlmann, ehemaliges Mitglied der Geschäftsleitung des Schweizer Lehrerverbands. Die beiden Kreuzlinger begrüssen zwar die frühe Sprachförderung und erachten sie als sinnvoll. Sie stellen sich aber auf den Standpunkt, dass die Eltern dafür nicht zur Kasse gebeten werden dürfen. Huber sagt:

«Gemäss Schätzungen von Fachleuten im Grossen Rat würden bis zu einem Viertel der Thurgauer Drei- bis Vierjährigen für die frühe Sprachförderung verpflichtet.»

Somit handele es sich um eine Vorverlegung des Grundschulunterrichts um ein Jahr, die gemäss Artikel 19 der Bundesverfassung unentgeltlich sein müsse.

Der Kreuzlinger Valentin Huber ist Lehrer und Jurist. Bild: Reto Martin

Die beiden Kreuzlinger gehen in ihrer Beschwerde noch weiter: «Wir werden auch eine mögliche Verletzung der Rechtsgleichheit, der Sprachenfreiheit, des Diskriminierungsverbots sowie der persönlichen Freiheit rügen.»

Bundesgericht pfiff den Kanton bereits einmal zurück

Es ist bereits das zweite Mal, dass das Thurgauer Volksschulgesetz in dieser Angelegenheit die Richter in Lausanne beschäftigt. 2016 trat eine Änderung in Kraft, die unter anderem bereits eingeschulte Kinder bei ungenügenden Deutschkenntnissen zu zusätzlichen Sprachkursen verpflichtet hat. Und die Eltern hätten finanziell belangt werden können. Bereits damals machten Huber und Brühlmann mit einer Beschwerde ans Bundesgericht erfolgreich einen Verstoss gegen die Bundesverfassung geltend.

Die Ausgangslage zu damals hat sich nur leicht geändert. Das Thurgauer Departement für Erziehung und Kultur ist sich bewusst, dass auch die neue Lösung mit Elternbeiträgen für die verpflichtende Sprachförderung von Kindern im Vorschulalter rechtlich heikel ist. Deshalb gab der Kanton ein Rechtsgutachten in Auftrag. Dieses kam zum Schluss, dass eine Erhebung von Elternbeiträgen rechtmässig sei, stellte aber gleichzeitig ein intaktes Risiko fest, dass vor Gericht dennoch eine erneute Niederlage möglich ist.

Bei der jungen SVP knallen die Korken

In der Debatte des Grossen Rates zur aktuellen Gesetzesänderung wiesen Vertreter von SP, Grüne und Mitte auf das Problem hin. Mit einem Antrag versuchten sie jedoch erfolglos, den Passus aus dem Volksschulgesetz zu streichen, dass Eltern zu Beiträgen verpflichtet werden können.

Noch während der Vernehmlassung zeigten sich zuvor alle grossen Parteien ausser der SVP kritisch gegenüber den Elternbeiträgen. Die Stimmung kippte jedoch in der vorberatenden Kommission. Druck kam etwa von der Jungen SVP. Sie drohte mit einem Referendum und gab an, eine Unterschriftensammlung in der Hinterhand zu halten, um die finanzielle Beteiligung für Eltern, deren Kinder zu wenig Deutsch können, mit einer Volksinitiative zu erzwingen.

«Wir sind der Meinung, dass es unser Engagement in dieser Sache gebraucht hat, damit es so gekommen ist.»

Max Slongo, Lehrer und Vizepräsident der Jungen SVP. PD

Das sagt Max Slongo, Vizepräsident der Jungen SVP Thurgau. Mit dem Ablauf der Referendumsfrist knallten bei der Jungpartei die Korken. In einer Medienmitteilung mit dem Titel «Die Würfel sind gefallen» schreibt sie: «Als JSVP Thurgau, einer jungen und vor allem entschlossenen Kraft, einen derart grossen Einfluss auf einen Gesetzgebungsprozess ausgeübt zu haben, verbuchen wir als grossen Erfolg.»

«Nein, diese Würfel sind noch nicht gefallen», sagt Valentin Huber. Zwar ist am 21. April die Referendumsfrist für die Änderung des Thurgauer Volksschulgesetzes abgelaufen. Damit kommt aber erst der Zeitpunkt, um Beschwerde am Bundesgericht einzureichen. Die beiden Kreuzlinger Pädagogen nehmen es ein zweites Mal mit dem Kanton auf.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen