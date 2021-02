Berufsmeisterschaften «Jetzt lerne ich Vollgas Englisch»: Die beste Restaurationsfachfrau der Schweiz arbeitet im Restaurant Hof zu Wil – im Lockdown büffelt sie für die Weltmeisterschaften in Schanghai Seit September ist Shania Colombo die beste Restaurationsfachfrau der Schweiz. Mit dem Sieg an den Berufsmeisterschaften hat die Münchwilerin aber erst eines von vielen Zielen erreicht. Ihr nächstes Vorhaben: die Weltmeisterschaften 2022 in China. Leandra Reiser 16.02.2021, 18.05 Uhr

Shania Colombo arbeitet im Restaurant Hof zu Wil in der Wiler Altstadt. Bild: Andrea Stalder

«Wenn's klappt, dann klappt's», sagte sich Shania Colombo. Und es hat geklappt: Im September holte sich die 19-Jährige den Sieg als Restaurationsfachfrau an den Berufsmeisterschaften SwissSkills in Weggis. Früher Leichtathletik- und heute Berufswettkämpfe: Es war nicht der erste Wettbewerb, den sie bestritten hat.

«Hat man einmal mitgemacht, will man immer mehr.»

Nervös sei sie vor einem Wettbewerb nie. Sie sei allgemein eine lockere Person, gehe einfach hin und gebe ihr Bestes. Alles Mögliche wurde von ihr an der Schweizermeisterschaft verlangt: Kaffeekreationen zaubern, Cocktails mixen, Weine präsentieren, Gäste betreuen und auch Kochen.

Shania Colombo stellte ihr Können als Restaurantfachfrau an den SwissSkills Championship 2020 unter Beweis.

Bild: Matthias Jurt

Mit dem Sieg hat Colombo nicht gerechnet. Und dennoch: «Ich bin jemand, der sehr hohe Ziele hat und hundert Prozent auf diese hinarbeitet.» Halbe Sachen gibt es für Shania Colombo nicht. Für die Vorbereitung auf die SwissSkills musste ihre gesamte Freizeit dem Durcharbeiten eines Restaurationstheoriebuches weichen. Ihr Traumberuf war Restaurationsfachfrau nicht immer. Sie sagt:

«Als Kind wollte ich eigentlich Lehrerin werden»

Später hüpften die Vorstellungen von Kindererzieherin bis zu Detailhandel – und landeten schliesslich nach einmal Schnuppern in der Gastronomie. Mit ihrer abrupten Entscheidung wollte sie auch ein Klischee abbauen: «Viele behaupten, dieser Beruf sei bloss Tellertragen.» Dass jedoch viel mehr dahintersteckt, habe sie fasziniert, weshalb sie sich um die Lehrstelle im Restaurant Hof zu Wil beworben hatte. In diesem Betrieb arbeitet sie noch heute.

Shanai Colombo vor dem «Hof zu Wil». Bild: Andrea Stalder

Die enge Zusammenarbeit mit dem Küchenteam passe ideal zu ihr, da sie selbst auch gerne koche. Selber beschreibt sie sich als kontaktfreudig. Sie erfülle gerne die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden. Ab und zu gebe es schon «komische Gäste», aber auch dann ist stets Nettsein angesagt.

Für Shania Colombo ist das kein Problem – sie scheint die Adjektive «professionell» und «freundlich» zu verkörpern. Auch das Rampenlicht scheut die junge Münchwilerin nicht:

«Am liebsten bereite ich Tartar vor den Gästen vor oder flambiere etwas. Hauptsache, es ist ein Showeffekt, den es nicht in jedem Restaurant zu sehen gibt.»

Flambieren in den eigenen vier Wänden

Seit Dezember sind Restaurants geschlossen – das bedeutet Kurzarbeit für Colombo. Was macht man als Serviceangestellte den ganzen Tag, wenn es nichts zu servieren gibt? «Es ist sicher nicht einfach, immer zu Hause rumzusitzen, aber dafür lerne ich jetzt mit Vollgas Englisch.»

Colombo steuert direkt auf ihr nächstes Ziel zu: die WorldSkills in Shanghai. Die Berufsweltmeisterschaften hätten eigentlich im Herbst stattfinden sollen, sind aber wegen der Planungsunsicherheit auf Oktober 2022 verschoben worden. Nebst Fremdsprachen übt die zielstrebige Thurgauerin bis dahin fleissig Flambieren und lernt Rezepte auswendig. Zudem trainiert sie einmal pro Woche mit den Lehrlingen in ihrem Betrieb, damit diese nicht aus der Routine fallen. Sie sagt:

«Einfach nichts machen, geht für mich nicht.»

«Manchmal grabe ich einfach meine alten Schulbücher wieder hervor und fange an zu lernen», sagt die 19-Jährige nach den WorldSkills in Shanghai sei erst einmal Schluss mit Wettbewerben. In eineinhalb Jahren will sie die Ausbildung an der Hotelfachschule beginnen. Wohin es sie danach verschlägt, weiss sie noch nicht. Vorerst geniesst sie mit Stolz ihren Titel: «Vor allem jetzt während des Lockdowns ist man mit diesem Titel wie ein Aushängeschild, um zu zeigen, dass die Branche immer noch stark ist.»