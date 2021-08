Berufsleben «Aus Altem Neues herzustellen, ist besonders schön»: Die zweitbeste Schweizer Goldschmiedin aus der Region Frauenfeld erweckt alte Erbstücke wieder zum Leben Janine Lebeda absolvierte ihre Lehre zur Goldschmiedin beim «Goldschmied am Holdertor» in Frauenfeld. Im Mai hat die 20-Jährige aus Stettfurt bei der Schweizer Goldschmiede-Meisterschaft die Silbermedaille im Bereich Technik gewonnen. Kim Ariffin 25.08.2021, 05.05 Uhr

Die Schmuckstücke von Janine Lebeda stellen verschiedene Sternzeichen dar. Bild: Mathias Frei

Schon vor Beginn ihrer Lehre wusste Janine Lebeda, dass sie handwerklich begabt ist und gerne ihrer Kreativität freien Lauf lässt. Zeitgleich hatte sie kein Interesse an weiterführenden Schulen oder Büroberufen. Obwohl die heute 20-Jährige den Beruf der Goldschmiedin zuvor noch nicht gekannt hatte, stieg ihr Interesse daran, nachdem sie zwei mehrtägige Schnupperkurse beim «Goldschmied am Holdertor» in Frauenfeld von Marcel Badertscher entdeckte. Dank einer erfolgreichen Bewerbung begann Lebedas vierjährige Lehre als Goldschmiedin in Frauenfeld.

Für Lebeda gibt es viele Aspekte, die ihr an diesem Beruf gefallen. Aus Altem etwas Neues herzustellen, dies sei besonders schön. Als Goldschmiedin könne sie zum Beispiel alte Erbstücke wieder zum Leben erwecken, was sowohl ihr als auch der jeweiligen Kundschaft grosse Freude bereitet. «Goldschmied am Holdertor» sei ein kleines Geschäft und somit sei die Bandbreite sehr gross und offen, sagt Lebeda und erklärt:

«Nebst einer konstanten Reihe von Ringen, die mein Lehrmeister fortführt, können wir alle möglichen Wünsche erfüllen. Zudem probieren wir oft Neues aus und achten darauf, welche Produkte sich am besten verkaufen.»

Janine Lebeda ist ausgelernte Goldschmiedin. Bild: Mathias Frei

Wenn es um die verschiedenen Schmuckstücke geht, hat Lebeda keinen spezifischen Favoriten, allerdings arbeitet sie generell äusserst gerne mit Farbsteinen oder Brillanten. Als Goldschmiedin durfte sie während ihrer Lehre auch Exemplare für ihren privaten Gebrauch herstellen, und dies ohne zusätzliche Kosten. Lebeda erläutert: «Für meine Mutter durfte ich jedes Jahr zu Weihnachten ein Schmuckstück fertigen, die ich ihr jeweils als Geschenke übergab. Daraus entstand eine Kollektion, welche unter anderem aus einem Ring, einem Armband und einem Anhänger besteht.»

Feinmotorisches Geschick vonnöten

Für den Beruf als Goldschmied seien nur Personen geeignet, die ein feinmotorisches Geschick besitzen. Oft stünden Arbeiten auf dem Programm, bei denen man extrem fein und präzise vorgehen muss.

Janine Lebeda hat im Mai bei der diesjährigen Schweizer Goldschmiede-Meisterschaft teilgenommen und dabei die Silbermedaille im Bereich der Technik gewonnen. Weil dieser Beruf hierzulande eher selten ist, wurden schweizweit alle Lernenden im vierten Lehrjahr zu diesem Wettbewerb eingeladen, womit sie sich freiwillig auf einer Website anmelden konnten.

Die Idee bekam Lebeda von ihrem ehemaligen Lehrmeister Marcel Badertscher, der sie immer wieder zur Teilnahme ermutigte. «Generell ist die Meisterschaft eine gute Vorbereitung für die Abschlussprüfung im vierten Lehrjahr, wo man das Arbeiten in einer Prüfungssituation ohne grossen Leistungsdruck üben kann», sagt die junge Goldschmiedin.

Das von Lebeda gefertigte Schmuckstück zur Kategorie Design wird zurzeit im kantonalen Verwaltungsgebäude in Frauenfeld ausgestellt. Bild: Mathias Frei

Innerhalb der Meisterschaft gab es zwei Kategorien: Technik und Design. Die Teilnehmenden durften für sich selbst bestimmen, ob sie nur eine Kategorie oder beide absolvieren wollten. Im Bereich Design wurde den Goldschmieden ein spezifisches Thema gegeben, welches sie nach Belieben umsetzen durften. Die einzige Bedingung: Es mussten fünf Rubine sowie ein Rotgoldplättchen im Kunstwerk integriert werden. Lebeda gestaltete hierfür ein multifunktionales Schmuckstück, das die verschiedenen Sternzeichen und deren positive Energien darstellen soll.

Ausgestellt im Glaspalast bis 28. August

Dieses Jahr ging es um «Kaboom», eine sogenannte kreative Explosion. Alle Exemplare zum Design werden bis zum 28. August im Glaspalast in Frauenfeld ausgestellt. Die Medaillen zur Technik sind ebenfalls vor Ort. In diesem Bereich bekamen alle Teilnehmenden einen Plan mit dem gleichen Schmuckstück, das sie herstellen sollten. Wie der Name der Kategorie andeutet, wurden dabei hauptsächlich die jeweiligen Fertigungsmethoden bewertet. Lebeda gewann in diesem Bereich die Silbermedaille. Ihre Vorgehensweise zu diesem Erfolg schildert die Goldschmiedin wie folgt:

«Da ich ehrgeizig bin, habe ich mir erhofft, dass ich ein gutes Resultat erzielen würde. Zeitgleich wollte ich stressige Situationen vermeiden, weswegen ich einfach mein Bestes gab, ohne mich dabei unter zu grossen Druck zu setzen.»

Für junge Leute, die an diesem Beruf interessiert sind, empfiehlt Lebeda einen Schnupperkurs, den man entweder in Zürich oder Herisau absolvieren kann. Das ist eine wichtige Erfahrung, weil man zum einen das Berufsleben kennen lerne und zum anderen erste Rückmeldungen erhalte.