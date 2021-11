Berlingen Siebenmal Ja: Die Stimmberechtigten Berlingens stimmen dem Budget 2022 zu An der Budgetversammlung haben die Stimmbürger Berlingens allen sieben Anträgen zugestimmt. Es winkt ein Minus von rund 80’700 Franken für 2022 und Investitionen für rund 1,33 Millionen. Gemeindepräsident Ueli Oswald ehrte Walter Farner für seinen Einsatz für Berlingen. Margrith Pfister-Kübler 30.11.2021, 16.35 Uhr

Die Stimmberechtigten in der Unterseehalle Berlingen. Bild: Margrith Pfister-Kübler

65 Stimmberechtigte kamen am Montagabend zur Budgetversammlung 2022 in die Berlinger Unterseehalle. Das Haupttraktandum des Abends war das Budget der Politischen Gemeinde inklusive Schule, Wasserwerk, Elektrizitätswerk und Abfallbewirtschaftung. Das mit einem gleichbleibenden Gesamtsteuerfuss von 110 Prozent. Gerechnet wird mit einem Defizit von rund 80'700 Franken bei einem Aufwand von rund 5,6 Millionen Franken.

Ueli Oswald, Gemeindepräsident Berlingen. Bild: PD

Gemeindepräsident Ueli Oswald führte durch die Budgetposten. Er wies auf einen Anstieg bei Verwaltung, Bildung, Kultur, Verkehr, Nachrichtenübermittlung, Umweltschutz und Raumordnung hin. Mit weniger Aufwand wird bei den Kosten der öffentlichen Ordnung, Gesundheit und sozialen Sicherheit gerechnet. Investitionen für rund 1,33 Millionen sind vorgesehen. «Unsere Finanzkraft ist gut», sagte Oswald. Das Budget 2022 wurde mit einem grossen Mehr bewilligt.

Nach Unentschlossenheit bei Urnenabstimmung nun Einigung

Ebenfalls mit grossem Mehr wurde der Kredit von 90'000 Franken für den Umbau des Sitzungszimmers in der Gemeindeverwaltung genehmigt. «Wir kamen damit ja in den Schlagzeilen», sagte Gemeinderat Gerold Burger, der vier Varianten und deren Nutzungskonflikte vorstellte. An der Urnenabstimmung 2020 hat diese Kreditvorlage mit jeweils 116 Für- und 116 Gegen-Stimmen das einfache Mehr verpasst. Nun wurde die Umbau-Variante «Optima» bewilligt.

Ehrung für Walter Farner Unter lang anhaltendem Applaus wurde Walter Farner geehrt. Während 53 Jahren war er in Berlingen als Totengräber im Einsatz, 30 Jahre als Einsammler und Entsorger für Gartenabraum, 20 Jahre als Pfader, 36 Jahre verbrachte er bei der Feuerwehr, 24 Jahre in der Bürgerverwaltung und 20 Jahre im Männerchor. Bekannt ist Farner ausserdem als Kutschenfahrer. (kü)

Walter Farner bekommt ein Geschenk von Gemeindepräsident Ueli Oswald. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Einstimmig genehmigt wurde der Kredit von 200'000 Franken für die Realisierung des Hochwasserschutz- und Renaturierungsprojekts Bächlibach. «An die Gesamtkosten sind Beiträge von Bund und Kanton von knapp 50 Prozent zugesichert», so Oswald. Einstimmig bewilligt wurden auch 200'000 Franken für den Wasserleitungsbau an der Bahnhofstrasse. Nach einem flammenden Votum durch Gemeinderat Martin Järmann wurden 80'000 Franken für die neue Schutzausrüstung der Feuerwehr bewilligt. Mit grossem Mehr fand das neue Parkierungsreglement Zustimmung. Fazit: Parkieren wird teurer. Der Gemeinderat hat der Installation von zwei Ladestationen für E-Autos auf dem Bahnhofplatz zugestimmt.

«Unsere Schülerzahlen steigen», informierte Gemeinderätin Jolanda Lenherr. Derzeit sind 55 Kinder in der Dorfschule, ab 2024/25 werden es 63 sein. Bezüglich der Sozialen Dienste informierte Oswald, dass per 1. Januar des kommenden Jahres Berlingen dem Kompetenzzentrum See mit Sitz in Münsterlingen beitritt. Beim Verein Soziale Dienste Untersee und Rhein ist Berlingen mit dem Modul «Berufsbeistandschaft» dabei.