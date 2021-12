Berlingen: Streitigkeiten um Zukunft des Restaurants Zum Schiff

Berlingen «Ich hoffe, dass wir nicht bis vor Gericht ziehen müssen»: Die Zukunft des Restaurants Zum Schiff sorgt für Streitigkeiten zwischen Wirt und Gemeinde Wirt Peter Bommer und die Gemeinde Berlingen sind sich nicht einig. Der Gastgeber will den zehnjährigen Vertrag frühzeitig beenden, potenzielle Nachfolger gibt es. Dennoch gibt es Streitigkeiten, denn es stehen noch Mietzinszahlungen aus. Janine Bollhalder Jetzt kommentieren 18.12.2021, 04.10 Uhr

Wirt Peter Bommer verlässt frühzeitig das Restaurant Zum Schiff in Berlingen. Geplant ist eine Wiedereröffnung im Frühjahr 2022. Bild: Reto Martin

Nach sechs Jahren ist der Pachtvertrag zwischen Wirt Peter Bommer und der Gemeinde Berlingen für das Restaurant Zum Schiff beendet worden. An der Gemeindeversammlung Ende November wurde darüber informiert. Der Vertrag wäre bis 2025 weitergelaufen. Für diese vorzeitige Beendigung des Vertragsverhältnisses gibt es mehrere Gründe, wie Gemeindepräsident Ueli Oswald sagt.

Ueli Oswald, Gemeindepräsident. Bild: PD

Viel habe mit der derzeitigen Weltlage zu tun. Die wirtschaftliche Lage war schwierig, sagt Oswald. «Während der ersten Welle haben wir auf die Miete verzichtet.» So hat die Gemeinde den Wirt unterstützt. Später habe Bommer Unterstützung durch die Härtefallentschädigung vom Kanton erhalten, die zur Begleichung von Fixkostenanteilen wie etwa Mietzinsen und Nebenkosten vorgesehen war. Daher verzichtete die Gemeinde auf ein erneutes vollständiges Erlassen der Miete.

Auf ein Angebot für einen Teilerlass habe Bommer nicht eintreten wollen, berichtet Oswald. Das führte zu Unstimmigkeiten, denn die Mietbeträge und Nebenkosten sind nun immer noch offen und ein Streitpunkt, für den noch keine Lösung hat gefunden werden können.

Uneinigkeiten und Vorwürfe

Peter Bommer bestätigt, dass die Pandemie mit ein Grund für seine Kündigung war. Bis anhin hat er das Restaurant Zum Schiff geführt sowie mit seiner Frau den «Hirschen» in Wittenbach. «Aufgrund von Covid-19 hat meine Frau Existenzängste bekommen und ist für ein sicheres Einkommen in ihren ursprünglichen Beruf zurückgekehrt», erklärt Bommer. Er hat sich dann dafür entschieden, den geografisch näher an seinem Wohnort liegenden «Hirschen» weiterzuführen.

«Das Restaurant Zum Schiff in Berlingen ist ein anspruchsvoller Betrieb. Die saisonalen Schwankungen müssen mit einem geeigneten Konzept aufgefangen werden.»

Peter Bommer, Wirt. Bild: Margrith Pfister-Kübler (13. Mai 2020)

Er habe das Team im Restaurant frühzeitig über seine Pläne orientiert. Beim Kündigungsgespräch mit der Vermieterin, der Gemeinde, sei die Situation schwierig geworden. Ihm sei klargemacht worden, dass er den Vertrag nicht frühzeitig kündigen könne, obwohl Bommer gemäss eigener Aussage zwei geeignete Nachmieter gefunden hat.

Es waren die ausstehenden Mietzinszahlungen von Januar bis April, die der frühzeitigen Kündigung im Wege standen. Bommer begründet: «Da mir die Miete im ersten Lockdown erlassen wurde, rechnete ich auch im weiteren Verlauf der Pandemie mit diesem Vorgehen.» Jetzt sehe er, dass das naiv gewesen sei, fügt er an.

Bei der Beantragung der Härtefallentschädigung des Kantons habe Bommer angegeben, dass ihm der Mietzins voraussichtlich erlassen wird. Gemäss seiner Aussage hatte die Gemeinde davon Kenntnis. Folglich ist der Betrag ohne Berücksichtigung des Mietzinses berechnet worden.

Aufgrund der Diskussionen um die ausstehenden Zahlungen wurde das Vertragsverhältnis frühzeitig beendet. «Das ist okay für mich, das entspricht meinen Plänen», sagt Bommer. Dennoch ist die ganze Situation für ihn sehr emotional aufgeladen. «Ich habe so viel Arbeit in das Restaurant gesteckt, und jetzt geht man auf mich los.» Trauer und Wut mischen sich.

Es sind Gespräche mit potenziellen Nachfolgern von Peter Bommer im Gange. Bild: Reto Martin

Übergangslösung gefunden

Derzeit laufen aussergerichtliche Verhandlungen zur Findung eines Konsens bezüglich der ausstehenden Zahlungen. Wie Bommer berichtet, wurde ihm ein Anwaltsschreiben zugestellt mit einer Forderung von 19'000 Franken. Diesen Beitrag sei er aber aus mehreren Gründen nicht bereit zu zahlen.

«Ich unterbreite der Gemeinde einen Gegenvorschlag und hoffe, dass wir nicht bis vor Gericht ziehen müssen.»

Derzeit öffnet das Restaurant Zum Schiff seine Türen stundenweise für Gäste. «Geplant ist es, dass im Frühjahr eine Neueröffnung stattfindet», sagt Gemeindepräsident Oswald. Gespräche mit den potenziellen Nachfolgern von Bommer laufen, und schon bald soll eine Entscheidung gefällt werden. Bommer seinerseits widmet sich nun mit seiner ganzen Kraft dem «Hirschen» in Wittenbach.

