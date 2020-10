Porträt Berlinerin ist nach 68 Jahren zurück im Thurgau: «Es war, als hätte ich meine zweite Familie wiedergefunden» Ilona Zeuch-Wiese ist ein Jahr nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Berlin geboren und in Armut aufgewachsen. Als sie fünf Jahre alt war, schickte das Schweizerische Rote Kreuz sie für drei Monate nach Dettighofen. Vor Kurzem ist sie in den Thurgau zurückgekehrt – und auf verloren geglaubte Erinnerungen und alte Bekanntschaften getroffen. Stefan Marolf 14.10.2020, 05.30 Uhr

Ilona Zeuch-Wiese vor dem Haus, in dem sie 1952 drei Monate lang gelebt hat. Bild: Reto Martin

«Da war die Käserei, bei der wir jeden Tag die Milch abgeliefert haben.» Ilona Zeuch-Wiese steht mitten auf der Dorfstrasse in Dettighofen und zeigt auf ein Wohnhaus ennet der Hauptstrasse. Die Käserei ist eine der ganz wenigen Erinnerungen, welche die 74-jährige Berlinerin an Dettighofen hat. Kein Wunder: Zeuch-Wiese war zum letzten Mal vor 68 Jahren hier.

Ilona Zeuch-Wiese ist im April 1946, ein Jahr nach Kriegsende, in Berlin geboren. Ihre Mutter war damals 20, der Vater 26 – und beide waren arbeitslos. Die Entbehrungen der Nachkriegszeit machten sich deshalb auch bei der Tochter bemerkbar:

«Ich war zu dünn, zu blass und zu schüchtern.»

Als Ilona Zeuch-Wieses Gesundheitszustand bei der Einschulungsuntersuchung auffällt, empfiehlt das Schweizerische Rote Kreuz der Mutter, ihre Tochter für einen dreimonatigen Aufenthalt in die Schweiz zu schicken. Die Mutter willigt ein – und die kleine Ilona kommt am 15. Februar 1952 im Thurgau an.

Zeuch-Wiese kann den Entscheid lange nicht nachvollziehen und macht sich viele Gedanken.

«Meine Mutter lebte nach dem Motto ‹was geschehen ist, ist geschehen› und hat alle Details zu meinem Aufenthalt schlicht vergessen.»

Die Erinnerungen sind verblasst

Bei einem Tee in der «Linde» in Dettighofen erzählt Zeuch-Wiese von damals. Sie, das Stadtkind, sei anders gewesen als die anderen Kinder und habe am Anfang oft geweint. Mit der Zeit lebte sie sich ein. Sie erzählt:

«Weil mir zu Hause bei den Gasteltern langweilig war, wurde ich gleich mit den anderen Kindern in meinem Alter eingeschult.»

Davon zeugt heute noch ein Eintrag, den der Schularchivar in der Schulchronik gefunden hat. Darin steht: «Ilona Zeuch von Berlin als Gast in der 1.Klasse».

Die Einschulung von Ilona Zeuch-Wiese, damals noch Ilona Zeuch, ist im Dettighofer Schularchiv vermerkt. Bild: PD

Auf der Spurensuche in ihrer Vergangenheit ist Zeuch-Wiese auf den Enkel ihrer damaligen Gasteltern gestossen. Roland Schär wurde zusammen mit Ilona eingeschult, kann sich aber nicht daran erinnern. Dafür vermittelt er Zeuch-Wiese weitere Kontakte.

Sie kommt mit Gottfried Schär, dem jüngsten Sohn der Gasteltern, und mit Roland Schärs Cousine Nelly ins Gespräch. Während er die gemeinsame Zeit mit Ilona nicht mehr präsent hat, erinnert sie sich.

«Nelly erzählte, wie ich in der Schule immer mit Buntstiften gezeichnet habe.»

Auf dem Klassenfoto von 1952 fehlt Ilona Zeuch-Wiese. Bild: PD

Eine andere Spiel- und Schulkameradin von damals ist Trudi Frischknecht. Zeuch-Wiese findet mit Hilfe des Schularchivars heraus, dass Frischknecht, heute Dietiker, das Seniorenturnen im Nachbardorf Lanzenneunforn leitet. Pünktlich steht Zeuch-Wiese abends um acht in der Turnhalle. Dietikers Begrüssung: «Ach, du bist Ilona!» Dass alle sie gleich duzten, freut Zeuch-Wiese:

«Es war fast, als hätte ich meine zweite Familie wiedergefunden.»

Trudi Dietiker erzählt Zeuch-Wiese, wie der kleinen, schüchternen Ilona beim Spielen in der Scheune der ehemaligen «Linde» ein Stock auf den Kopf gefallen sei, wie Ilona geblutet und wie sie einen Verband um den Kopf gekriegt habe. Es habe Trudi wahnsinnig leidgetan, erzählt Zeuch-Wiese:

«Trudi hat erzählt, es habe sie bis heute belastet. Selbstverständlich habe ich ihr nachträglich verziehen.»

Als Ilona Zeuch-Wiese nach dem Tee am Grundstück vorbeischlendert, auf dem früher das Schulhaus war, fällt ihr eine weitere Geschichte ein: «An einer Wand des Schulhauses haben wir immer mit Bällen jongliert. Als ich nach Berlin zurückkam, wollte ich damit angeben und habe heimlich geübt, weil ich aus der Übung gekommen war.»



Nach dem Aufenthalt in Dettighofen wurde Ilona Zeuch-Wiese in Berlin eingeschult. Das Bild zeigt sie in der ersten Klasse. Bild: PD

Die Familiengeschichte aufgearbeitet

Ihrer Vergangenheit in Dettighofen kam Ilona Zeuch-Wiese auf die Spur, weil sie sich seit Längerem mit der Geschichte ihrer jüdischen Verwandtschaft befasst. «Am 19. August habe ich eine Mail ans Schweizerische Rote Kreuz geschrieben», erzählt sie.

Nur wenige Tage dauerte es, bis sie die Bestätigung hatte: Eine Karteikarte, die ihren Aufenthalt bei «Familie Schär-Vollenweider, Dettighofen b. Pfyn» dokumentierte.



Die Vorderseite von Ilona Zeuch-Wieses Karteikarte bestätigt ihren Aufenthalt in Dettighofen. Bild: PD

Weshalb Ilona Zeuch-Wiese für den Aufenthalt in der Schweiz ausgewählt wurde, steht auf der Rückseite der Karteikarte. Bild: PD

Jetzt, 68 Jahre danach, lehnt Ilona Zeuch-Wiese am Dorfbrunnen von Dettighofen, direkt gegenüber des Hauses, in dem sie drei Monate lang ein und aus gegangen ist. Die Zeit in der Schweiz und die vielen offenen Fragen hätten sie in den letzten Jahren immer wieder beschäftigt, sagt sie, doch die Rückkehr hätte viele Antworten und neue Bekanntschaften gebracht.

«Ich bin richtig glücklich. Ich habe ein leeres Zimmer in mir gefüllt.»

Nach diesen Worten verabschiedet sich Ilona Zeuch-Wiese. Es ist 12.15 Uhr – in der «Linde» wird sie von Roland Schär, ihrem alten Schulkameraden, zum Zmittag erwartet.

Rot-Kreuz-Züge in die Schweiz

Die Zugfahrt, die Ilona Zeuch-Wieses Kindheit verändert hat, war der «Thurgauer Zeitung» nur eine Randnotiz wert. In der Rubrik «Kurze Nachrichten» war am 16.Februar 1952 zu lesen:

«Am Freitag ist in Schaffhausen ein Rot-Kreuz-Zug mit 530 Flüchtlingskindern eingetroffen. 330 Kinder stammen aus Berlin. Die andern 200 Kinder kommen aus Flüchtlingslagern nahe der dänischen Grenze und aus Niedersachsen.»

Auf Anfrage bestätigt Patrick Bondallaz, der für das Schweizerische Rote Kreuz als Historiker arbeitet:

«Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Zeitungsmeldung über den Zug von Ilona Zeuch-Wiese berichtet.»

Seine Begründung: Es seien im Schnitt nicht mehr als drei bis vier Rot-Kreuz-Züge pro Monat in die Schweiz gekommen und sie hätten normalerweise in Schaffhausen angehalten. Dort mussten die Kinder eine einwöchige Quarantäne durchmachen, bevor sie auf die Kantone verteilt wurden – so wohl auch im Fall von Ilona Zeuch-Wiese.



Das Schweizerische Rote Kreuz brachte im Rahmen der Kinderhilfe nach dem Zweiten Weltkrieg rund 180'000 geschwächte, kranke oder unterernährte Kinder aus ganz Europa für einen dreimonatigen Erholungsaufenthalt in die Schweiz. Zwischen 1946 und 1956 waren darunter 44'000 Kinder aus Deutschland.