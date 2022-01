Bechtelisgemeinde bewilligt bauliche Tempo-30-Massnahmen

Gemeindeversammlung Berliner zum Essen statt als Kissen: Politisch Neunforn bewilligt einen tieferen Steuerfuss, Tempo-30-Massnahmen und eine moderne Schiessanlage Zur traditionellen Nüfermer Bechtelisgemeinde fanden sich am Vormittag des 2.Januar 86 Stimmberechtigte ein. Zwar gab es nur einen Apéro to go, dafür konnte die Versammlung aber über eine Steuerfusssenkung befinden - und genehmigte diese, trotz budgetiertem Minus von knapp 64'000 Franken. Mathias Frei 03.01.2022, 04.20 Uhr

Gemeinderat Stefan Birchler gibt den Stimmbürgern Berliner als Wegzehrung mit. Bild: Mathias Frei

Tempo 30 kommt. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Ähnlich eindeutig ist die Meinungslage zu Berliner Kissen. Der Neunforner Gemeinderat spricht sich dagegen aus. Zudem sind aktuell auch noch drei Einsprachen zum Neunforner Verkehrskonzept beim kantonalen Verwaltungsgericht hängig. Im Zentrum dieser Rekurse würden besagte Berliner Kissen stehen, erklärt der zuständige Gemeinderat Florian Koch. 86 Stimmberechtigte hören ihm am Sonntagvormittag an der Bechtelisgemeinde von politisch Neunforn zu – und folgen schliesslich fast einstimmig (zweimal Nein) dem Antrag der Behörde, einen Kredit über 95'000 Franken zu bewilligen. Thematisch passend gestaltet ist nach der knapp zweistündigen Versammlung der pandemiebedingte Apéro to go. So gibt der Gemeinderat den Stimmberechtigten als Wegzehrung Berliner zum Essen, Weisswein und Pommes-Chips mit.