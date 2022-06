Bergerac gewinnt 100. Jagdrennen in Frauenfeld

Pferdesport Bergerac gewinnt 100. Ausgabe des Jagdrennens in Frauenfeld. Der Sieg im grossen Flachrennen geht an Moderator Auf der Pferderennbahn Frauenfeld sehen 8500 Zuschauer spannende Rennen. Mit Baraka de Thaix hat ein Pferd einen grossen Auftritt, ohne am Jagdrennen teilzunehmen. Das verletzte Spitzenpferd wird emotional in den Ruhestand verabschiedet. Nicole D’Orazio 06.06.2022, 20.49 Uhr

8500 Zuschauer verfolgten die Pferderennen in Frauenfeld. Benjamin Manser

Die Steeplechase auf der Pferderennbahn in Frauenfeld ist 3700 m lang. Das Jagdrennen hat gestern zum 100. Mal stattgefunden. An den Start gingen zwar nur drei Pferde, spannend war es trotzdem. Lange galoppierte Baraclaas (Besitzer Saskia und Michael Schmid aus Uesslingen) an der Spitze, und die 8500 Zuschauer feuerten die Pferde lautstark an. Bergerac mit Damien Mescam griff eine halbe Runde vor Schluss an, ging in Führung und behielt diese bis ins Ziel. Baraclaas folgte als Zweiter, Feux de Bois wurde Dritter.

«Ich kenne Bergerac gut, ich habe ihn früher oft in Frankreich geritten», sagte Mescam nach dem Sieg. «Er mag es, wenn er aus dem Feld heraus angreifen kann. Er war sehr gut drauf, und ich war sicher, dass wir gewinnen.»

Verletzter Baraka de Thaix emotional verabschiedet

Danach wurde es für viele Zuschauer emotional, besonders für Saskia und Michael Schmid. Sie holten Baraka de Thaix auf die Bahn, der im Jagdrennen wegen einer leichten Verletzung nicht an den Start gehen konnte, und verabschiedeten den Schimmel. Dieser hat die Rennen über die Sprünge in den letzten Jahren dominiert. Er lief in seiner Karriere 51 Rennen und gewann davon 16. «Er ist elf Jahre alt, und wir wollten ihn nach dieser Saison sowieso pensionieren. Wegen der Verletzung wollten wir kein Risiko eingehen», sagte der Rennchef des Rennvereins Frauenfeld.

Das 90. Grosse Flachrennen (2400 m) war eine klare Sache. Lange führte Lord Of The Alps das Feld an, doch als der Favorit Moderator mit Reiter Remi Campos im Einlauf beschleunigte, konnte ihm keiner mehr folgen. Zweiter wurde Ulster, Lord Of The Alps Dritter. «An Ostern war Moderator hier noch geschlagen», sagte Trainer Andreas Schärer. «Über den Winter gaben wir ihm eine Pause, und es dauerte etwas, ihn wieder aufzubauen.» Campos hat den Hengst zum ersten Mal geritten: «Er ist ein sehr starkes Pferd. Er hat gut beschleunigt und hatte noch Reserven.»

Überraschender Sieger bei den Trabern

Im Hauptrennen der Traber (2400m) kam es zu einer Überraschung. Nicht der Favorit Enattof siegte, sondern Clarck Sotho, der Be Cool d’Eb und Black Jack From auf die Ehrenplätze verwies. Ein erfolgreicher Tag war es auch für Ella Muntwyler aus Gerlikon. Sie wurde mit Scappato Zweite (2000 m) und mit Pontero Dritte (2400 m). «Ich bin sehr glücklich und dankbar, solche Pferde zu reiten. Auf der Heimbahn am Start zu sein, ist immer speziell schön», so die junge Reiterin.